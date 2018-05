French Open: Mischa Zverev, Andrea Petkovic und Maximilian Marterer in Runde drei

French Open : Zverev, Marterer und Petkovic in Runde drei - Struff ausgeschieden

Mischa Zverev steht bei den French Open in der dritten Runde. Foto: AFP/ERIC FEFERBERG

Paris Mischa Zverev, Maximilian Marterer und Andrea Petkovic haben am fünften Tag der French Open die dritte Runde erreicht. Jan-Lennard Struff ist dagegen ausgeschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mischa Zverev folgte seinem Bruder Alexander, "Duracell-Häschen" Andrea Petkovic wollte schnell ins Eisbad, und Maximilian Marterer schlug überraschend ein kanadisches Supertalent. Die deutschen Tennisprofis haben am fünften Tag der French Open für positive Schlagzeilen gesorgt. Noch bevor am Abend die Topspielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 11) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 12) ins Geschehen eingriffen, erreichten drei von vier Deutschen die dritte Runde.

Den Anfang machte der Nürnberger Marterer, der nach einer beeindruckenden Leistung den favorisierten 19-jährigen Denis Shapovalov 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4 bezwang. Er trifft nun auf Jürgen Zopp (Estland), der erst als Lucky Loser der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht war. Der erstmalige Sprung ins Achtelfinale scheint für den 22-Jährigen also durchaus im Bereich des Möglichen.

Foto: AP/Thibault Camus 15 Bilder Marterer kämpft sich in Runde drei

"Es ist unglaublich, wieder so ein Match gespielt zu haben", sagte Marterer nach dem Erfolg bei Eurosport und verriet sein Erfolgsrezept: "Ich hatte bei seinen Aufschlägen zunächst nicht die richtige Mischung. Das wurde dann besser, das war auch der Schlüssel."

Wenig später stürmte auch Petkovic mit einem zumindest phasenweise furiosen Auftritt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in die dritte Runde eines Majors. Die 30-Jährige gewann gegen die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands 6:0, 7:6 (7:5) und trifft nun entweder auf die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) oder Taylor Townsend (USA).

Petkovic hatte gegen die vorwiegend als Doppel-Spezialistin bekannte Mattek-Sands zumindest zu Beginn klar das Geschehen kontrolliert. Die auf Platz 107 der Weltrangliste abgestürzte Darmstädterin knüpfte damit nahtlos an ihre gute Leistung aus dem Erstrundenmatch gegen die gesetzte Französin Kristina Mladenovic (7:6, 6:2) an. "Ich gehe jetzt erstmal ins Eisbad, damit das kleine Duracell-Häschen runterkommen kann", kündigte sie anschließend bei Eurosport an.

Als nächstes durfte auch Mischa Zverev jubeln. Der 30-Jährige gewann ein umkämpftes Match gegen den Ukrainer Sergej Stachowski 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:2), 6:1. Nach 3:12 Stunden verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball zum Sieg. Zverevs jüngerer Bruder Alexander war bereits am Mittwoch durch einen Fünfsatzerfolg gegen den Serben Dusan Lajovic in die dritte Runde vorgestoßen und trifft dort am Freitag auf Damir Dzumhur (Weißrussland/Nr. 26).

Einzig Jan-Lennard Struff (Warstein) erlebte am Donnerstag eine Enttäuschung. Der 28-Jährige unterlag gegen Steve Johnson (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 2:6, 2:6. Bei seiner 19. Teilnahme an einem Major-Turnier scheiterte Struff damit zum fünften Mal in der zweiten Runde, 14-mal verlor er sein Auftaktmatch.

(SID)