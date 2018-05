French Open: Maximilian Marterer in Runde drei - Jan-Lennard Struff ausgeschieden

French Open : Marterer sorgt für Überraschung - Struff ausgeschieden

Jan-Lennard Struff. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Paris Maximilian Marterer hat bei den French Open in Paris mit einer beeindruckenden Leistung die dritte Runde erreicht. Jan-Lennard Struff ist dagegen ausgeschieden.

Maximilian Marterer bezwang am Donnerstag das 19 Jahre alte kanadische Supertalent Denis Shapovalov 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4 und trifft nun auf Jürgen Zopp (Estland), der erst als Lucky Loser der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht war.

Durch seinen überraschenden Erfolg gegen den an Nummer 24 gesetzten Shapovalov steht Marterer zum zweiten Mal in Folge in Runde drei eines Grand-Slam-Turniers. Im Januar hatte der 22-Jährige bei den Australian Open dort gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren verloren.

Foto: AP/Thibault Camus 15 Bilder Marterer kämpft sich in Runde drei

In Paris folgt er Topspieler Alexander Zverev (Hamburg), der sich am Mittwoch als bislang einziger Deutscher für die dritte Runde qualifiziert hatte. "Es ist unglaublich, wieder so ein Match gespielt zu haben", sagte Marterer nach dem Erfolg bei Eurosport und verriet sein Erfolgsrezept: "Ich hatte bei seinen Aufschlägen zunächst nicht die richtige Mischung. Das wurde dann besser, das war auch der Schlüssel."

Struff hatte den erstmaligen Sprung in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers zum wiederholten Mal verpasst. Der 28-Jährige unterlag gegen Steve Johnson (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 2:6, 2:6. Bei seiner 19. Teilnahme an einem Major-Turnier scheiterte Struff damit zum fünften Mal in der zweiten Runde, 14-mal verlor er sein Auftaktmatch.

Der Weltranglisten-71. Struff hatte gegen den 25 Plätze höher notierten Johnson gut begonnen, nach der knappen Niederlage im Tiebreak des zweiten Satzes aber etwas den Faden verloren. Am Ende scheiterte der Warsteiner besonders an seiner hohen Zahl vermeidbarer Fehler. Sein Auftaktmatch am Montag hatte Struff gegen den Russen Jewgeni Donskoi noch klar mit 6:1, 6:3, 6:0 gewonnen.

(SID)