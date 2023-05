French Open Machbare Aufgabe für Zverev - Lospech für Maria und Niemeier

Auf Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wartet in der ersten Runde der French Open in Paris eine machbare Aufgabe. Der auf Position 22 gesetzte Hamburger, der seiner Topform aktuell hinterherläuft, trifft beim Grand Slam (ab Sonntag) auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika. Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff (Nr. 21) sowie die deutschen Frauen hatten bei der Auslosung in Roland Garros am Donnerstag weniger Glück.