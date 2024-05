Zwei-Satz-Niederlage gegen Kus Kerber scheitert bei den French Open in der ersten Runde

Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die ehemalige Weltranglistenerste musste sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag der Niederländerin Arantxa Rus mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Damit verpasste die 36-Jährige auch bei ihrem zweiten Grand-Slam-Turnier nach der Rückkehr aus ihrer Babypause die zweite Runde.