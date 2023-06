Deutliche Niederlage Friedsam als letzte Deutsche bei French Open raus

Anna-Lena Friedsam ist in der zweiten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open ausgeschieden. Die 29-jährige aus Andernach unterlag am Donnerstag beim Sandplatzklassiker in Paris der Russin Jekaterina Alexandrowa nach nur 62 Minuten mit 2:6, 0:6 und blieb dabei weitgehend chancenlos. Zuvor waren bereits zum Auftakt Jule Niemeier und Tatjana Maria gescheitert.