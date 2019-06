French Open : Thiem bekommt für spektakulären Schlag sogar Applaus vom Gegner

Paris Der Österreicher Dominic Thiem spielt bei den French Open groß auf. Mit einer spektakulären Aktion im Achtelfinale begeisterte er die Zuschauer – und bekam sogar Applaus von seinem Gegner.

Wo Dominic Thiem bei den French Open in diesem Jahr auftaucht, wird es aufsehenerregend. Gerade erst ist die Aufregung um seine Pressekonferenz, die die aufbrausende Serena Williams eigenhändig abbrach , abgeflaut, nun setzt der 25-Jährige eines der großen sportlichen Glanzlichter in Paris.

Das Spiel gewann der Weltranglisten-Vierte am Ende souverän in vier Sätzen mit 6:4, 6:4, 6:2 und ist in dieser Verfassung einer der Anwärter auf den Turniersieg. Im Viertelfinale trifft er am Mittwoch auf den Russen Karen Khachanov. Zuschauen dürfte sich lohnen.