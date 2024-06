Matchball um kurz nach 3 Uhr Djokovic macht in Paris die Nacht zum Tag

So wurde auch der Titelverteidiger Opfer des andauernden Regens in Paris. „Es hätte eine gewisse Schönheit, um drei Uhr morgens ein Match zu gewinnen, wenn es das letzte im Turnier wäre“, sagte Djokovic. Doch es war weit davon entfernt. Daher „muss ich mich so schnell wie möglich erholen“. Körperlich sei er an seine Grenze gegangen, gab Djokovic zu.