Große Überraschung : Deutsches Doppel Mies/Krawietz im French-Open-Halbfinale

Paris Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ist bei den French Open völlig überraschend in das Halbfinale eingezogen. Dort wartet nun ein argentinisches Duo.

Der 27 Jahre alte Coburger Krawietz und sein ein Jahr älterer Kölner Partner Mies gewannen am Dienstag bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) gegen das serbische Duo Dusan Lajovic und Janko Tipsarevic. Lajovic hatte im Einzel in der dritten Runde gegen den Hamburger Alexander Zverev verloren. Krawietz und Mies treffen nun auf die Argentinier Guido Pella und Diego Schwartzman.