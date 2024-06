„Alcaraz tritt in Nadals Fußstapfen“ Internationale Pressestimmen zum Finale der French Open

Schweiz

„Blick“: „Alcaraz krönt sich zum neuen König von Paris. Hartplatz, Rasen – und jetzt auch auf Sand: Carlos Alcaraz gewinnt als jüngster Spieler auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel. Er besiegt im French-Open-Final Alexander Zverev in fünf Sätzen. (...) Der Youngster, der auf seinem Unterarm dreimal den Buchstaben „C“ für „Cabeza“, „Corazon“ und „Cojones“ tätowiert hat, beweist in Paris tatsächlich Köpfchen, Herz und, nun ja, Eier. Es gelingt ihm im Final, in den entscheidenden Momenten Lösungen zu finden. Mal taktisch klug, mal mit feiner Klinge, mal mit roher Gewalt.“