„Zwei sehr bescheidene Tage“ BVB-Drama und Erstrundenaus für Tennisspielerin Niemeier

„Es hat es extrem weh getan. Ich habe es auch heute noch gemerkt“, berichtete die 23-Jährige am späten Sonntagabend über ihre Gefühle. „Wenn man aus der Stadt kommt, weiß man, was es dem Verein und der ganzen Stadt bedeutet hätte. Es hat sich angefühlt wie eine Niederlage, so als ob ich selber gespielt hätte. Jetzt habe ich zwei Tage hintereinander verloren, gefühlt, deshalb hatte ich zwei sehr bescheidene Tage.“