Sieg gegen Pavlyuchenkova : Ungesetzte Krejcikova macht French-Open-Coup perfekt - Chance auf „Double“

Paris Barbora Krejcikova hat als dritte ungesetzte Spielerin die French Open gewonnen und damit ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Die 25-jährige setzte sich im Finale gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa durch. Krejcikova besitzt sogar die Chance aufs "Double".

Als klare Außenseiterin zum Grand-Slam-Coup: Barbora Krejcikova hat sensationell die French Open gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich am Samstag in einem umkämpften Finale mit 6:1, 2:6, 6:4 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa durch und triumphierte damit als erste Tschechin seit Hana Mandlikova 1981 - damals noch unter Flagge der Tschechoslowakei.

Mit Krejcikova krönte sich im sechsten Jahr in Folge in Paris eine neue Spielerin zur Major-Siegerin. Sie ist erst die dritte ungesetzte Spielerin, die zum Turniersieg stürmte und streicht ein Preisgeld von 1,4 Millionen Euro ein, Pawljutschenkowa erhält 750.000 Euro.

Pawljutschenkowa gegen Krejcikova - auf das überraschende Finale wäre vor dem Wettbewerb wohl kein Experte gekommen. Sie kämpften sich durch einen Frauen-Wettkampf in Paris, in dem es von Beginn an turbulent zuging. Der Presse-Boykott und der folgende Rückzug der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka sorgten direkt am Anfang für ein echtes Beben.