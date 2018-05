French Open: Andrea Petkovic genießt selten gewordenes Erfolgserlebnis

Paris Andrea Petkovic hat bei den French Open mit einer beeindruckenden Leistung die zweite Runde erreicht. Dabei hat die 30-Jährige längst mehr als nur Tennis im Kopf.

Andrea Petkovic ist in erster Linie noch immer eine Tennisspielerin. Auch wenn es mittlerweile so scheint, als müsse dies gelegentlich betont werden. Zu offensichtlich hat die vielseitig Talentierte auf der Zielgeraden ihrer Karriere noch weiter als bisher ihren Horizont geöffnet. Petkovic ist nun auch Kolumnistin, Journalistin und mitunter Hobbypsychologin - und trotzdem noch gut für vereinzelte sportliche Highlights.

Denn dass sie auch auf dem Tennisplatz weiterhin Beachtliches vollbringen kann, bewies die 30-Jährige am Montag bei den French Open. Im Erstrundenmatch gegen die gesetzte Französin Kristina Mladenovic zeigte die auf Position 107 der Weltrangliste abgerutschte Darmstädterin eine Leistung wie aus fast vergessenen Tagen. Petkovic rannte, kämpfte und spielte mit Herz und Leidenschaft. Am Ende bezwang sie ihre zugegebenermaßen ebenfalls kriselnde Gegnerin 7:6 (12:10), 6:2 .

Nachdem sie Ende 2017 für das New Yorker "Racquet Magazin" eine Reportage über die Tournee einer amerikanischen Indie-Band verfasst hatte, besitzt sie inzwischen eine wöchentliche Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Dort gibt sie erstaunlich intime Einblicke in ihr Leben als Tennisprofi. "Was ich am liebsten gelesen habe, sind Autorinnen und Autoren, die Verletzlichkeiten zeigen und daraus Schlüsse ziehen", sagt sie: "Das versuche ich auch."