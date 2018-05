French Open: Alexander Zverev startet gegen Ricardas Berankis

Paris Dieser erste Gegner bei den French Open sollte für Alexander Zverev zu schlagen sein. Schwere Lose gab es dagegen zumeist für die deutschen Damen. Zwei deutsche Siege in der ersten Runde sind nach der Auslosung garantiert.

Deutschlands große Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat für die erste Runde der French Open ein machbares Los bekommen. Der Hamburger trifft in der ersten Runde auf den Weltranglisten-92. Ricardas Berankis aus Litauen. Dies ergab die Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison, das am Sonntag in Paris beginnt. Beide haben bisher noch nicht gegeneinander gespielt, doch als Nummer drei der Welt ist Zverev klarer Favorit.