Harter Kampf gegen Niederländer Sprung ins Achtelfinale der French Open – Zverev schlägt Griekspoor

Aryna Sabalenka hat derweil das Tennis-Duell mit ihrer Freundin Paula Badosa klar für sich entschieden. Die Belarussin gewann das „Battle of the Besties“, wie die Veranstalter das Drittrunden-Match beworben hatten, mit 7:5, 6:1. „Es ist immer hart, gegen seine beste Freundin auf der Tour zu spielen“, hatte die Weltranglistenzweite Sabalenka vor dem ersten Aufschlag gesagt: „Ich liebe sie so sehr, sie ist eine große Kämpferin.“