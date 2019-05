French-Open-Auslosung : Zverev gegen Millman – Kerber gegen Potapowa

Alexander Zverev. Foto: AP/Michel Euler

Paris Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Angelique Kerber haben eine gute Auslosung für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris erwischt. Vor hohen Hürden steht dagegen in der ersten Runde ein deutsches Männertrio.

Zverev (Hamburg/Nr. 5) trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Auftakt auf den Australier John Millman, Wimbledonsiegerin Kerber (Kiel/Nr. 5) bekommt es mit der 18 Jahre alten Russin Anastassija Potapowa zu tun.

Die beiden größten deutschen Hoffnungsträger starten jeweils mit Zweifeln in den Höhepunkt der Sandplatzsaison. Zverev (22) befindet sich in der ersten Formkrise seiner Karriere, Kerber (31) war in der Vorbereitung auf Roland Garros von einer Knöchelverletzung beeinträchtigt. Sowohl Millman (ATP-Nr. 55) als auch Potapowa (WTA-Nr. 81) gelten auf Asche jedoch nicht als besonders gefährlich.

Vor hohen Hürden steht dagegen in der ersten Runde ein deutsches Männertrio: Maximilian Marterer (Nürnberg) trifft auf Jungstar Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 6), Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) bekommt es mit Karen Chatschanow (Russland/Nr. 10) zu tun, und der zuletzt formstarke Jan-Lennard Struff (Warstein) fordert Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 20).

Die drei deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann (München), Yannick Maden (Stuttgart) und Rudi Molleker (Berlin) werden später zugelost. Bei den Frauen steht Antonia Lottner (Düsseldorf) im Qualifikationsfinale am Freitag.

Titelverteidiger in Paris sind der elfmalige Champion Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) und Simona Halep (Rumänien/Nr. 3). Nadal trifft in den ersten beiden Runden auf einen Qualifikanten, hinter dem Sandplatzkönig gelten auch Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) und Vorjahresfinalist Dominic Thiem (Österreich/Nr. 4) als Mitfavoriten auf den Titel.

Die Auslosung der deutschen Spieler im Überblick:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 5) - John Millman (Australien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 6)

Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) - Karen Chatschanow (Russland/Nr. 10)

Jan-Lennard Struff - Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 20)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Robin Haase (Niederlande)

Mischa Zverev (Hamburg) - Richard Gasquet (Frankreich)

Peter Gojowczyk (München) - Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) - Anastassija Potapowa (Russland)

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 18) - Kaia Kanepi (Estland)

Mona Barthel (Neumünster) - Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 24)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Alison Riske (USA)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Danielle Collins (USA)

Laura Siegemund - Qualifikantin

(ako/sid)