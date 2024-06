Per Achterbahn ins Achtelfinale Zverev beweist bei den French Open mentale Stärke

Die schwere Fußverletzung im French-Open-Halbfinale 2022 gegen Rafael Nadal, der auf dramatische Weise geplatzte Traum vom Grand-Slam-Titel und der Nummer 1 im Welttennis, der mühsame Kampf zurück in die Weltspitze - all das hat den Hamburger geprägt. Dazu gehört aber auch der am vergangenen Freitag begonnene Prozess gegen ihn wegen des Vorwurfs der Körperverletzung an seiner damaligen Freundin Brenda Patea. Zverev weist den Vorwurf zurück und glaubt fest an einen Sieg vor Gericht. Auch sein schlimmer Ausraster in Acapulco vor zweieinhalb Jahren, als er mit dem Schläger mehrfach gegen den Stuhl des Schiedsrichters drosch, zählt in diese Kategorie.