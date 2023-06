French Open Zverev zieht mit klarem Sieg ins Viertelfinale ein

„Das ist großartig, ich bin extrem glücklich, wie ich gespielt habe. Wieder zurück im Viertelfinale zu sein, ist unglaublich für mich“, schwärmte Zverev. „Das hätte ich nicht erwartet, dass es so glatt in drei Sätzen geht. Das lag an Sascha, der sehr gut angefangen hat, aber auch an Dimitrow, der uns enttäuscht hat“, sagte Eurosport-Experte Boris Becker.