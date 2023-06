„Nicht mehr so gesund“ Zverev äußert sich kritisch gegenüber Abendspielen

Alexander Zverev sieht den späten Beginn der Abendspiele bei den French Open kritisch. „Wenn wir fünf Sätze spielen, kann das auch bis zwei Uhr morgens gehen“, sagte der Tennis-Olympiasieger nach dem Achtelfinaleinzug am frühen Sonntagmorgen in Paris. „Das ist irgendwo dann nicht mehr so gesund für den Spieler, der das Match gewinnt und dann am nächsten Tag wie jetzt auch wieder spielen muss.“ Grundsätzlich möge er die sogenannten Night Sessions, betonte er, aber für den Körper sei es angenehmer, um 23 Uhr schlafen zu gehen.