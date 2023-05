Wie Zverev Hanfmann nach Krimi bei French Open in zweiter Runde – Monfils-Show begeistert

Durch das 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (2:7), 6:4 in 4:56 Stunden gegen den Brasilianer Thiago Monteiro erreichte er erst zum zweiten Mal überhaupt die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers. Kurz vor dem Sandplatzklassiker in Paris hatte der Weltranglisten-65. mit dem Viertelfinaleinzug beim Masters-Turnier in Rom und zwei Siegen gegen Profis aus den Top Ten für Aufsehen gesorgt. „Ich glaube, dass ich auf einer kleinen Welle reite“, sagte er. „Ich hoffe, dass ich sie so weit wie möglich reite.“