Damen-Finale in Paris Swiateks schwere Aufgabe gegen die Comeback-Königin

Von Vergleichen mit dem 14-maligen Sieger Rafael Nadal will Swiatek trotzdem nichts hören, und doch scheint es, als könne die erst 22-Jährige in Paris eine Ära prägen. Auf Sand fühlt sie sich besonders wohl. 2020 und 2022 triumphierte sie bereits in Roland Garros, nun soll Titel Nummer drei her.