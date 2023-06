French Open 2023 Pütz triumphiert in Paris im Doppel - Genugtuung für Kato

Pütz (35) holte vor den Augen seiner am Donnerstag angereisten Eltern einen seltenen Titel in die Heimat. Deutsche Mixed-Champions hatte es vor ihm in Paris zwar schon zwei gegeben, doch nach Cilly Aussem (1930) und Anna-Lena Grönefeld (2014) war Pütz der erste männliche Spieler, dem dieser Sieg gelang. Nach Gottfried von Cramm (1933 in Wimbledon) ist er überhaupt erst der zweite deutsche Mixed-Gewinner bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.