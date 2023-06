French Open Djokovic zieht nervenstark ins Achtelfinale ein

Novak Djokovic hat bei den French Open mit etwas Mühe den nächsten Schritt zum angestrebten alleinigen Grand-Slam-Titelrekord geschafft. In der dritten Runde beim Sandplatzklassiker bezwang der 36 Jahre alte Serbe am Freitag den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2 und erreichte zum 14. Mal in Serie das Achtelfinale von Paris.