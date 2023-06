Spanier souverän Alcaraz demontiert Tsitsipas – Traum-Halbfinale gegen Djokovic

US-Open-Sieger Alcaraz, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, spielt diesmal in absoluter Topform um seinen zweiten großen Titel. Er ist nun der jüngste Halbfinalist in Paris seit Djokovic im Jahr 2007 im Alter von zwanzig Jahren in der Vorschlussrunde stand. Das Halbfinale am Freitag ist erst das zweite Duell zwischen den beiden Topfavoriten. 2022 siegte Alcaraz knapp in Madrid.