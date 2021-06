French Open 2021 : Kohlschreiber sorgt für Überraschung - auch Koepfer in Runde drei

Philipp Kohlschreiber. Foto: dpa/Frank Molter

Paris Vom 30. Mai bis zum 13. Juni finden in Paris die French Open 2021 statt. Im vergangenen Jahr wurde das Sandplatzturnier wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben, nun ist es wieder der zweite Grand-Slam des Jahres. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Philipp Kohlschreiber trumpft bei den French Open in Paris groß auf: Der Routinier steht erstmals seit 2014 in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers. Der 37 Jahre alte Augsburger, der zum 17. Mal in Serie in der französischen Hauptstadt am Start ist, setzte sich in seinem Zweitrundenduell gegen den Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karazew aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 durch.

Kohlschreiber, einst Weltranglisten-16. und mittlerweile auf Rang 132 geführt, leistete sich in einem umkämpften Match zunächst weniger leichte Fehler. Im zweiten Durchgang wehrte er nervenstark Satzbälle ab und schlug dann im Tiebreak zu. Karazew kam nicht mit Kohlschreibers hohem Spin auf die Rückhandseite zurecht.

Kohlschreibers beste Ergebnisse waren 2009 und 2013 der Einzug ins Achtelfinale von Paris. Dies könnte er nun mit einem Sieg im kommenden Duell gegen Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10) wieder erreichen. Vor seinen Auftritten in Paris hatte der erfahrene Profi seit Februar 2020 auf einen Sieg auf Tourlevel gewartet.

Auch Dominik Koepfer hat die dritte Runde erreicht. Der 27-Jährige gewann am Donnerstag gegen den an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4. Nun könnte Koepfer ein Duell mit Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer winken. Der Schweizer traf am Donnerstag in seinem Zweitrunden-Duell noch auf den Kroaten Marin Cilic.

Foto: AP/Christophe Ena Infos Die French-Open-Sieger seit 1968

Weltranglisten-Erste Barty muss verletzt aufgaben

Nach Naomi Osaka ist bei den French Open in Paris auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty nicht mehr dabei. Die 25 Jahre alte Australierin musste in ihrem Zweitrundenspiel am Donnerstag gegen die Polin Magda Linette beim Stand von 1:6, 2:2 wegen einer Verletzung aufgeben. Barty, die das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison 2019 gewann, musste bereits in ihrer Erstrunden-Partie gegen die Amerikanerin Bernarda Pera an Rücken und Hüfte behandelt werden. Dennoch schaffte sie den Sprung in die zweite Runde.

Gegen Linette wurden die Schmerzen dann aber zu groß. Nach dem ersten Satz verließ Barty noch einmal für eine längere Behandlung den Platz. Doch wenig später ging es endgültig nicht mehr weiter. Damit ist nach Osaka, die am Montagabend zurückgezogen hatte, bereits die zweite Topfavoritin im Stade Roland Garros ausgeschieden.

„Er ist herzzerbrechend“, sagte Barty nach ihrem bitteren Abschied aus Paris. „Es ist etwas Akutes, das über das Wochenende gekommen ist. Wir haben alles versucht, und es war schon ein Wunder, dass ich die erste Runde spielen konnte. Aber heute sind die Schmerzen einfach zu stark geworden“, sagte die Australierin.

Um was für eine Verletzung es sich genau handelt, wollte Barty nicht sagen. Allerdings zeigte sie sich zuversichtlich, dass sie Ende des Monats beim nächsten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wieder fit ist. „Das hoffe ich doch“, sagte Barty.

Der Titelrennen bei den Damen ist nach dem Ausscheiden von Barty und Osaka nun offener denn je. Am Mittwoch hatte sich Serena Williams in drei Sätzen in die dritte Runde gekämpft. Am Donnerstag gewannen die an Nummer vier gesetzte Sofia Kenin aus den USA und die an Nummer fünf gesetzte Elina Switolina aus der Ukraine ihre Partien.

Deutsche Damen können von dem Aus zahlreicher Favoritinnen aber nicht mehr profitieren. Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic schieden in der ersten Runde aus.

+++++2. Juni 2021+++++

Serena Williams bei French Open trotz Satzverlust in Runde drei

Tennisstar Serena Williams hat bei den French Open mit einiger Mühe die dritte Runde erreicht. Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann am Mittwochabend in Paris gegen Mihaela Buzarnescu aus Rumänien mit 6:3, 5:7, 6:1. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es die langjährige Nummer eins der Welt am Freitag mit ihrer Landsfrau Danille Collins zu tun, die die Angelique-Kerber-Bezwingerin Anhelina Kalinina aus der Ukraine mit 6:0, 6:2 bezwang. Serena Williams strebt im Stade Roland Garros ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

In der Partie gegen Buzarnescu schien die Weltranglisten-Achte zunächst einem ungefährdeten Sieg entgegenzustreben. Gegen die 33 Jahre alte Linkshänderin, die schon die Nummer 20 der Welt war, aber mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nutzte Williams im zweiten Satz aber etliche Chancen nicht. Prompt kassierte sie den Ausgleich, nachdem die dreimalige Paris-Siegerin einen 2:4-Rückstand zunächst noch aufholen konnte. Nach zwei Breaks zum 3:0 im entscheidenden Durchgang ließ sich Williams dann aber nicht mehr aufhalten und beendete nach 2:03 Stunden die Begegnung. Die Erleichterung über den Erfolg war ihr deutlich anzusehen.

Tsitsipas problemlos weiter - Medwedew legt nach

Vorjahres-Halbfinalist Stefanos Tsitsipas hält sich bei den French Open weiter schadlos - und auch der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew ist weiter. Tsitsipas, 22 Jahre alter Grieche, schlug in seinem Zweitrundenmatch den Spanier Pedro Martinez sicher mit 6:3, 6:4, 6:3. Die Nummer fünf der Welt bleibt ohne Satzverlust im Turnier.

Hinter Sandplatzkönig Rafael Nadal und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic zählt Tsitsipas zum erweiterten Favoritenkreis. Im April hat er das Masters von Monte Carlo gewonnen, in der Vorbereitung auf Paris in Lyon noch einen weiteren Titel auf Sand folgen lassen. Nächster Gegner des Athleten aus Athen ist der US-Amerikaner John Isner.

Auch Daniil Medwedew kommt in Roland Garros langsam in Form. Der Weltranglistenzweite, der zuvor stets in der ersten Runde ausgeschieden war, überstand am Mittwoch auch seine zweite Prüfung in diesem Jahr und schlug den US-Amerikaner Tommy Paul 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Weiter geht es für den 25-Jährigen gegen Reilly Opelka (USA/Nr. 32).

Am Donnerstag sind die beiden Grand-Slam-Rekordchampions Nadal und Roger Federer (20 Titel) sowie deren Verfolger Djokovic (18 Titel) wieder im Einsatz.

Zverev nach Dreisatzsieg in Runde drei

Der zweite Schritt fiel Alexander Zverev ein wenig leichter als der erste. Der beste deutsche Tennisprofi steht nach einem umkämpften 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) gegen den russischen Qualifikanten Roman Safijullin bei den French Open in Paris in der dritten Runde. Nach 2:27 Stunden verwandelte er auf dem Court Suzanne Lenglen seinen ersten Matchball. Sein Nächster Gegner ist Laslo Djere, ein ungesetzter Serbe.

"Ich bin glücklich, dass ich in drei Sätzen durchgekommen bin und nicht noch ein Fünf-Satz-Match gespielt habe", sagte Zverev: "Das ist wichtig für mich mit Blick auf den Verlauf des Turniers."

Allzu leicht lief es nach dem Fünfsatzsieg gegen den Kölner Oscar Otte zum Auftakt freilich auch im zweiten Match nicht: Zverev wurde bei seinem Arbeitssieg vom stark spielenden Safijullin, lediglich die Nummer 182. der Weltrangliste, regelmäßig mit platzierten Schlägen unter Druck gesetzt. Auch sein Service kam nicht immer zuverlässig. Wuchtigen Aufschlägen und 15 Assen standen zehn Doppelfehler gegenüber.

In den kritischen Phasen des über weite Strecken hochklassigen Duells aber wirkte Zverev sehr fokussiert. Im ersten Satz schlug er zum Satzgewinn auf, musste dann aber doch über den Tiebreak: Diesen beendete er mit zwei Assen. Im zweiten Durchgang lag Zverev nach einem Break 1:3 zurück, legte dann aber einen Zwischenspurt ein und gewann fünf Spiele in Serie. Auch den Rückstand von 1:4 im dritten Satz glich er aus.

Zverev hat in Roland Garros nahezu freie Bahn bis ins Halbfinale: Erst dort würde er im Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew (Russland) auf einen Top-Ten-Spieler treffen. Um seine Chance weiß der Weltranglistensechste nur zu gut: "Man kennt die Auslosung", hatte er betont. Im vergangenen Jahr war Zverev am Bois de Boulogne im Achtelfinale gescheitert.

Erstrunden-Aus von Petkovic macht Debakel für deutsche Damen perfekt

Das Debakel der deutschen Tennis-Frauen bei den French Open ist perfekt. Auch Andrea Petkovic ist am Dienstagabend an der Tschechin Karolina Mucha mit 6:1, 3:6, 4:6 gescheitert. Damit steht erstmals seit 1958 keine Starterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in der zweiten Runde von Paris.

Zuvor waren Angelique Kerber (Kiel) und Laura Siegemund (Metzingen) direkt ausgeschieden. Petkovic machte es gegen die zunächst enttäuschende Muchova insgesamt besser, aber ihr fehlte ein Quäntchen, um die Favoritin zu besiegen. Die 33-Jährige aus Darmstadt war nicht mit dem ganz großen Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt gereist. Schon zuletzt hatten die Ergebnisse der Halbfinalistin von 2014 und früheren Weltranglistenneunten nicht gestimmt.

Sandplatzkönig Nadal schlägt Popyrin in drei Sätzen - Djokovic ohne Mühe

Der 13-malige Titelträger Rafael Nadal hat trotz etwas Mühe letztlich souverän die zweite Runde der French Open erreicht. Der 34 Jahre alte Spanier schlug den Australier Alexei Popyrin am Dienstag mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:3). Vor allem im dritten Satz musste sich der Favorit dabei mächtig strecken und einen 2:5-Rückstand aufholen.

"Das war ein sehr schwieriges Match gegen einen sehr guten Spieler. Ich bin glücklich, dass ich den dritten Satz noch gewonnen habe", sagte Nadal: "Ich freue mich immer sehr, hierher zurückzukehren."

Nadal will in Paris nicht nur seinen Status als unangefochtener Sandplatzkönig ausbauen, er könnte sich mit seinem 21. Grand-Slam-Titel auch zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen. Aktuell liegt er gleichauf mit Roger Federer (Schweiz), der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat 18 Majortitel.

Der an Nummer eins gesetzte Serbe startete am späten Dienstagabend beim 6:2, 6:4, 6:2 gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren mühelos in das Turnier. In der zweiten Runde wartet nun Pablo Cuevas aus Uruguay auf den Mitfavoriten.

Nach Krebserkrankung: Suarez Navarro verpasst Überraschung nur knapp

Trotz des Ausscheidens in der ersten Runde der French Open hat die Spanierin Carla Suarez Navarro ein bemerkenswertes Comeback auf der Tennis-Tour gefeiert. Die 32 Jahre alte Spanierin kehrte am Dienstagabend nach überstandener Krebserkrankung zurück und lieferte der Amerikanerin Sloane Stephens einen packenden Fight. Am Ende setzte sich Stephens mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:4 durch, obwohl Suarez Navarro im zweiten Satz bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen hatte.

Die Spanierin hatte im September des vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei. Mit dem von ihr vom Tennisplatz bekannten Kämpferherz stemmte sich die Spanierin aber gegen die Krankheit und verkündete nach mehrmonatiger Chemotherapie im April ihre Genesung. In diesem Jahr will die frühere Nummer sechs der Welt noch einmal alle großen Turniere spielen und ihre Karriere dann am Ende der Saison beenden.

Struff überrascht gegen Rublew – auch Kohlschreiber weiter

Paukenschlag durch Jan-Lennard Struff: Die 31 Jahre alte deutsche Nummer zwei hat in der ersten Runde der French Open den an Nummer sieben gesetzten Topspieler Andrej Rublew ausgeschaltet. Der Warsteiner setzte sich am Dienstag zum Auftakt seines 30. Grand Slams nach einer famosen Vorstellung mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 gegen den Russen durch.

Weniger später verbuchte auch Philipp Kohlschreiber einen Erfolg im Duell der Routiniers mit Fernando Verdasco. Bei seiner 16. Teilnahme in Paris besiegte der 37 Jahre alte Augsburger den gleichaltrigen Spanier mit 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 6:4. Seine besten Resultate in Roland Garros waren 2009 und 2013 das Achtelfinale.

Struff zermürbte seinen zunehmend frustrierten Gegner mit 25 Assen sowie großer Aggressivität und brachte seinen ersten Erfolg bei einem Major gegen einen Spieler der Top 10 konzentriert zu Ende. Er trifft nun in der zweiten Runde auf Facundo Bagnis (Argentinien). Kohlschreiber bekommt es mit dem Halbfinalisten der Australian Open, Aslan Karazew aus Russland, zu tun.

Zuvor waren bereits Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) in die zweite Runde eingezogen.

Barty kämpft sich weiter - Kvitova-Aus nach Sturz bei Pressetermin

Die Turnier-Mitfavoritin Ashleigh Barty hat bei ihrem Auftaktmatch in Paris härter kämpfen müssen als erwartet. Die Weltranglistenerste aus Australien rang die US-Amerikanerin Bernarda Pera am Dienstag in einem Match über 2:00 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:2 nieder.

Barty, die die French Open in Paris im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise ausgelassen hatte, zählt mit Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und Aryna Sabalenka (Belarus) zum engeren Kreis der Anwärterinnen auf den Triumph beim Sandplatz-Klassiker.

Die Ukrainerin Elina Switolina haben viele Experten ebenfalls auf dem Zettel. Die 26-Jährige erfüllte bei ihrem 6:2, 7:5-Erstrundenerfolg gegen die Französin Oceane Babel die Erwartungen.

Für die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova ist das Grand-Slam-Turnier hingegen aus kuriosem Grund vorzeitig vorbei. "Bei meinen Presseterminen nach dem Spiel am Sonntag bin ich gestürzt und habe mich am Knöchel verletzt. Nach einem MRT und einer Besprechung mit meinem Team habe ich leider die schwere Entscheidung getroffen, dass es unklug wäre, damit zu spielen", schrieb die Tschechin auf Twitter.

In der ersten Runde hatte sich die 31-Jährige gegen Greet Minnen aus Belgien durchgesetzt, anschließend passierte ihr Missgeschick. "Das ist unglaubliches Pech, aber ich werde stark bleiben und mein Bestes geben, um rechtzeitig für die Rasensaison fit zu werden", schrieb Kvitova.

Osaka tritt nach Streit um Presse-Boykott nicht mehr an

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat ihren Rückzug von den French Open angekündigt. Sie zieht damit die Konsequenzen aus dem Streit um ihren Presse-Boykott und wird zu ihrem Zweitrunden-Match offenbar nicht mehr antreten. Dies teilte die 23 Jahre alte Japanerin bei Twitter mit. Zuvor hatten die Turnier-Verantwortlichen Osaka mit dem Ausschluss gedroht, sollte sie ihren Medienverpflichtungen nicht nachkommen.

"Das Beste für das Turnier, die anderen Spieler und mein Wohlbefinden ist es, dass ich zurückziehe, damit sich alle wieder auf das Tennis in Paris konzentrieren können", schrieb die Nummer zwei der Welt auf Twitter. Eine Reaktion der Verantwortlichen in Paris stand zunächst aus.

Osaka war am Sonntag nach ihrem Erstrundensieg wie angekündigt der obligatorischen Pressekonferenz ferngeblieben. Damit wollte sie auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam machen. Der veranstaltende französische Tennisverband belegte die Athletin zunächst mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar und drohte mit härteren Sanktionen, sollte die Siegerin der US Open und Australian Open nicht einlenken.

Sie leide seit den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen, teilte Osaka am Montagabend in ihrem Statement mit. In Paris habe sie sich verletzlich gefühlt und sich schließlich mit ihrem vieldiskutierten Presseboykott schützen wollen. "Ich akzeptiere es, dass mein Timing nicht ideal war und meine Botschaft klarer gewesen sein könnte", schrieb Osaka.

Sie wolle nun zunächst einmal Abstand von den Tenniscourts gewinnen und dann nach ihrer Rückkehr mit der Tour an Verbesserungen für die Spieler, die Presse und Fans arbeiten.

Williams gewinnt erstes Abendspiel in der Geschichte der French Open

Tennis-Star Serena Williams hat das erste Abendspiel in der Geschichte der French Open gewonnen. Die 39 Jahre alte Amerikanerin setzte sich am Montagabend in der Night Session gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 7:6 (8:6), 6:2 durch. Dabei musste Williams im ersten Durchgang aber hart kämpfen und sogar zwei Satzbälle der Rumänin abwehren. Am Ende setzte sich die langjährige Nummer eins der Welt aber doch in 1:42 Stunden durch. Williams strebt in Paris ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. In Paris gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal Spiele am Abend.

Dominik Koepfer in Paris als zweiter deutscher Tennisprofi weiter

Dominik Koepfer hat bei den French Open als zweiter deutscher Tennisprofi sein Auftaktmatch gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich am Montagabend in Paris gegen den Franzosen Mathias Bourgue mit 6:3, 6:3, 6:4 durch und folgte damit Alexander Zverev in die zweite Runde. Koepfer benötigte gegen den Lokalmatadoren 2:04 Stunden für seinen Erfolg. Der Schwarzwälder bekommt es nun mit dem an Nummer 30 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Am Dienstag haben noch Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic die Chance, in die zweite Runde einzuziehen.

Federer mit alter Leichtigkeit bei Grand-Slam-Rückehr

Roger Federer ist mit einem mühelosen Sieg auf die Grand-Slam-Bühne zurückgekehrt. Der 20-malige Majorsieger schlug am Montag in seinem Erstrundenmatch in Paris den Usbeken Denis Istomin in überzeugender Art und Weise mit 6:2, 6:4, 6:3. Seit Anfang 2020, seit seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open, hatte Federer nicht mehr bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere aufgeschlagen.

"Es ist ein großes Vergnügen, hier zu spielen in diesem Stadion", sagte Federer: "Ich bin glücklich mit meinem Match heute." Boris Becker zeigte sich durchaus beeindruckt. "Er sieht aus, als hätte er dieses Jahr schon fünf Turniere gespielt. Die schöne Nachricht für mich heute ist, dass er wieder voll dabei ist", sagte der Eurosport-Experte.

Zwei Knie-Operationen zwangen den Ausnahmekönner zu einem körperlichen Neuaufbau. Nach seinem jüngsten Comeback zuletzt Mitte Mai in Genf mit einer sofortigen Niederlage gegen den Spanier Pablo Andujar standen Fragezeichen hinter Federers Form, die er gegen Istomin vorerst ausräumte.

Allzu große Ziele hat sich der "Maestro" für Paris aber nicht gesetzt. "Die Erwartung auf Sand ist begrenzt. Es ist komisch, die French Open als Vorbereitung für Rasen zu nehmen, aber es ist jetzt nun mal so", sagte Federer, der seine Saison voll auf Wimbledon ausgerichtet hat. Auch die Olympischen Spiel in Tokio hat der Schweizer auf dem Zettel.

Chancenlos in Paris – auch Siegemund scheitert früh

Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund ist bei den French Open schon in der ersten Runde gescheitert. Nach einer holprigen Turniervorbereitung mit Knieproblemen unterlag die 33 Jahre alten Schwäbin der Französin Caroline Garcia am Montag chancenlos mit 3:6, 1:6.

Nach dem Aus von Angelique Kerber hat Andrea Petkovic als letzte deutsche Starterin am Dienstag Chance auf den Einzug in die zweite Runde. Gegen Karolina Muchova (Tschechien/Nr.18) ist die 33-Jährige aber nur Außenseiterin.

Auch im vergangenen Jahr, als Siegemunds starker Lauf erst gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova endete, hatte sie mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Damals zwickte der Rücken. Gegen Garcia fand Siegemund aber nie zu ihrem Spiel.

Die Weltranglisten-55. hatte auf dem Court Suzanne-Lenglen von Beginn an Probleme mit ihrem Aufschlag und die Französin zog trotz vieler enger Ballwechsel auf 5:2 davon. Siegemund leistete sich zu viele einfache Fehler, das setzte sich auch im zweiten Satz fort.

Medwedew überzeugt zum Auftakt in Paris

Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew aus Russland hat in seinem Auftaktmatch bei den French Open einen starken Eindruck hinterlassen. Der 25-Jährige setzte sich problemlos mit 6:3, 6:3, 7:5 gegen den Kasachen Alexander Bublik durch. Nach 1:54 Stunden hatte Medwedew seinen Job erledigt.

Deutlich härter schuften musste Shootingstar Jannik Sinner aus Italien. Der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr Alexander Zverev im Achtelfinale ausschaltete, rang den Franzosen Pierre-Hugues Herbert in fünf Sätzen mit 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 nieder. Sinner musste in dem Match über 3:32 Stunden auch einen Matchball abwehren.

Am Nachmittag feiert noch der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer seine Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne. Der letzte Auftritt der 39-Jährigen bei einem Major war im Frühjahr 2020 bei den Australian Open, danach musste Federer wegen zweier Knie-Operationen lange pausieren.

Marterer und Gojowczyk scheitern an der Auftakthürde

Maximilian Marterer hat den erhofften Sprung in die zweite Runde der French Open verpasst. Der 25 Jahre alte Nürnberger unterlag am Montag in Paris dem Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7). Auch Peter Gojowczyk (München), der kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, schied durch eine 2:6, 6:3, 4:6, 5:7-Niederlage gegen den Italiener Gianluca Mager aus.

Marterer hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Sein bestes Resultat in Roland Garros bleibt der Achtelfinaleinzug 2018. Zuvor waren bei der diesjährigen Ausgabe schon Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Oscar Otte (Köln), der im direkten Duell Alexander Zverev (Hamburg) in fünf Sätzen unterlag, in der ersten Runde des Herreneinzels gescheitert.

Am Montag sind noch Dominik Koepfer (Furtwangen) und Laura Siegemund (Metzingen) im Einsatz.

Titelverteidigerin Swiatek meistert erste Prüfung

Die Polin Iga Swiatek ist erfolgreich in ihre Titelverteidigung in Paris gestartet. An ihrem 20. Geburtstag schlug Swiatek die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0, 7:5 und unterstrich ihre Ambitionen. Im vergangenen Jahr war sie völlig überraschend zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Monica Seles 1992 avanciert.

Zuletzt hatte die an Position acht gesetzte Swiatek im Finale von Rom die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:0, 6:0 besiegt. Sie zählt neben der Weltranglistenersten Ashleigh Barty (Australien) und Aryna Sabalenka (Belarus) zum engeren Kreis der Titelanwärterinnen.

+++++30. Mai 2021+++++

Zverev schlägt Außenseiter Otte nur mit größter Mühe

Alexander Zverev ist seiner klaren Favoritenrolle im deutschen Erstrundenduell bei den French Open gegen Oscar Otte nur mit größter Mühe gerecht geworden. Der 24 Jahre alte Hamburger besiegte den drei Jahre älteren Qualifikanten aus Köln am Sonntagabend 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0. Zverev, der zum erweiterten Kreis der Titelanwärter hinter den Topstars Rafael Nadal und Novak Djokovic gehört, überzeugte erst ab der Mitte des Matches.

Otte, Weltranglisten-152., setzte Zverev von Beginn an mit Spielwitz und Selbstvertrauen mächtig zu. Nachdem er dem Favoriten den ersten Satz abgenommen hatte, ließ der Außenseiter nicht nach und stellte Zverev weiter vor Probleme. Letztlich gab die stärkere Physis von Zverev den Ausschlag. Die deutsche Nummer eins trifft nun in der zweiten Runde auf einen der Qualifikanten Roman Safiullin (Russland) oder Carlos Taberner (Spanien).

Zuvor waren die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) und auch Yannick Hanfmann in der ersten Runde ausgeschieden. Kerber kassierte gegen die Qualifikantin Angelina Kalinina aus der Ukraine beim 2:6, 4:6 ihre dritte Erstrundenniederlage in Serie. Der Karlsruher Hanfmann verpasste durch die 1:6, 3:6, 6:4, 2:6-Niederlage gegen den Schweizer Qualifikanten Henri Laaksonen den erstmaligen Sprung bei einem Major in die zweite Runde.

Thiem scheitert in erster Runde am Spanier Andujar

US-Open-Sieger Dominic Thiem ist überraschend an seiner Auftakthürde bei den French Open gescheitert. Der 27 Jahre alte Österreicher unterlag dem spanischen Routinier Pablo Andujar (35) in einem umkämpften Match über 4:28 Stunden mit 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6. Andujar hatte zuletzt schon in Genf Roger Federer (Schweiz) geschlagen und mit seinem Halbfinaleinzug für Aufsehen gesorgt.

"Es ist wie Weihnachten für mich", sagte Andujar, Weltranglisten-68., emotional ergriffen nach der Partie: "Dominic hatte vielleicht nicht sein allerbestes Niveau."

Für Thiem ist es der nächste Rückschlag in einer enorm komplizierten Saison für ihn. Der Weltranglistenvierte war nach seinem großen Triumph über Alexander Zverev im vergangenen September in New York in ein Loch gefallen, aus dem er sich bisher nicht herauskämpfen konnte.

"Ich sehe es nicht als schwierige Phase, sondern als großen Lernprozess und hoffe, dass ich stärker zurückkommen kann als vorher", hatte er vor dem Turnierbeginn gesagt. Thiem wartet in diesem Jahr noch auf seinen ersten Titelgewinn und muss sich nun wieder aufrichten.

Osaka im Presse-Boykott: Veranstalter drohen mit Disqualifikation

Naomi Osaka lässt nur noch ihren Schläger sprechen - und die Veranstalter der French Open drohen der viermaligen Grand-Slam-Siegerin mit harten Konsequenzen bis hin zur Disqualifikation. Der Presse-Boykott der aktuell schillerndsten Tennisspielerin der internationalen Tour sorgte am ersten Tag des Sandplatzturniers in Paris für größte Aufregung.

"Wir haben Naomi Osaka darauf hingewiesen, dass sie sich möglichen weiteren Konsequenzen aussetzt, sollte sie ihre Medienpflichten während des Turniers weiterhin ignorieren", teilte der französische Tennisverband FFT am Sonntag mit und belegte Osaka zunächst mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar: "Wie zu erwarten, ziehen wiederholte Verstöße härtere Sanktionen nach sich, bis hin zum Ausschluss vom Turnier."

Zuvor hatte Osaka Worten auch Taten folgen lassen und ihre Ankündigung, nicht an den obligatorischen Pressekonferenzen der French Open teilzunehmen, durchgezogen. Nach ihrem Erstrundensieg gegen die Rumänin Patricia Maria Tig mit 6:4, 7:6 (7:4) brach die 23-Jährige ihr "Schweigegelübde" nur für ein kurzes Interview auf dem Feld.

"Das Spiel auf Sand ist für mich noch ein Lernprozess. Hoffentlich werde ich mit jedem Spiel auf diesem Belag besser", sagte die Japanerin, nachdem sie ihr Match nach 1:47 Stunden beendet hatte.

Weitere Aussagen der Weltranglistenzweiten, die nun auf Tigs Landsfrau Ana Bogdan trifft, gab es nicht. Sie wolle auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam machen, indem sie auf die Pressegespräche verzichte, hatte Osaka schon während der vergangenen Woche mitgeteilt.

Es folgten Versuche der Organisatoren, sie umzustimmen. Gemeinsam mit den Australian Open, Wimbledon und den US Open habe man sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt und einen Dialog angeboten, um ihren Einsatz für die Gesundheit der Athleten zu unterstützen, hieß es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Gleichzeitig sei sie über die möglichen Konsequenzen aufgeklärt worden. Offenbar verfingen die mahnenden Worte nicht.

Osakas Ankündigung hatte zuvor für Stirnrunzeln in der Szene gesorgt. Ohne die Medien "wären wir wahrscheinlich nicht die Sportler, die wir heute sind", sagte Paris-Rekordchampion Rafael Nadal im Vorfeld des Turniers. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien betonte, für sie sei die Pressearbeit "Teil des Jobs". Etwas mehr Verständnis zeigte Alexander Zverev, er "respektiere die Entscheidung" sagte Deutschlands Nummer eins.

Osaka ist mit einem Jahresverdienst von rund 55 Millionen Dollar die bestverdienende Sportlerin der Welt und längst zu einer globalen Marke aufgestiegen. Ihre Popularität nutzt sie gern, um Zeichen über den Sport hinaus zu setzen. Ihr Protest gegen Polizeigewalt bei den US Open sorgte für weltweites Aufsehen - nun nimmt sie sich eines neuen Themas an.

"Ich habe häufig gemerkt, dass die Leute keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen, und das wird mir auf Pressekonferenzen immer wieder bewusst", schrieb sie in ihrer Ankündigung des Boykotts und lässt nur noch ihren Schläger sprechen.

Für Kerber ist erneut in der ersten Runde Endstation

Angelique Kerber winkte frustriert ab, packte schwer enttäuscht ihre Sachen und schlich nach ihrem nächsten schnellen K.o. bei den French Open schwer geschlagen von Platz 14: Die deutsche Nummer eins ist zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde von Paris gescheitert.

Die 33-Jährige unterlag der Qualifikantin Angelina Kalinina aus der Ukraine am ersten Turniertag mit 2:6, 4:6. Paris bleibt damit für Kerber ein schwieriges Pflaster. Bei fünf der vergangenen sechs Ausgaben des Sandplatzklassikers musste sie bereits nach ihrem ersten Match wieder die Sachen packen.

"Angie hat absolut unter Form gespielt. Da war wieder diese Handbremse drin, diese eigene Anspannung, die sie nicht locker sein lässt", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport zu dem Match, das nach 1:26 Stunden entschieden war: "Eine verdiente Niederlage leider Gottes, ein schnelles Tschüss. Jetzt geht es darum, es zu verarbeiten."

Und Rittner gab Kerber gleich einen guten Rat mit: "Sie muss das jetzt gleich abhaken und sich auf die Rasensaison vorbereiten. Da kann sie ihr Tennis spielen, das ihr mehr liegt. Das ist eine ganz andere Sache."

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin erwischte einen ganz schwachen Start. Verkrampft, verunsichert und zögerlich trat Kerber im ersten Satz auf und agierte teilweise sehr weit hinter der Grundlinie. Kerber hatte das Turnier, mit dem sie nie richtig warm geworden ist, "mit weniger Druck und etwas mehr Gelassenheit" angehen wollen. Doch das gelang ihr offenbar kaum, nicht nur Rittner erkannte "Selbstzweifel" bei Kerber.

Ihre 24 Jahre alte Gegnerin, die ihr Hauptfeld-Debüt in Roland Garros gab, zog sofort problemlos davon. Kalinina, WTA-139., hatte die Quali ohne Satzverlust bestritten und machte selbstbewusst weiter.

Erst nach 25 Minuten gelang Kerber der erste Spielgewinn zum 1:5 - gefolgt von einem lauten "Komm jetzt" und einem nun deutlich kämpferischeren Auftreten. Aber der erste Durchgang war keine zehn Minuten später weg. Und auch im zweiten Satz ließ die Weltranglisten-27. ihre Konkurrentin auf 5:0 davonziehen, bevor sie noch einmal, letztlich zu spät, in den bekannten Kampfmodus schaltete und noch einmal auf 4:5 herankam.

Nach einem schwierigen Saisonauftakt mit einem Erstrunden-K.o. bei den Australian Open hatte die deutsche Topspielerin vor dem Start in Paris eigentlich eine Verbesserung ihrer Form festgestellt. "Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung", sagte sie im SID-Interview und hoffte nahe des Eiffelturms für eine Überraschung gut zu sein. Doch die erfüllte sich nicht.

Mitfavoritin Osaka in Runde zwei

Australian-Open-Champion Naomi Osaka steht bei den French Open in der zweiten Runde. Die 23 Jahre alte Japanerin gewann am Sonntag in Paris gegen Patricia Maria Tig aus Rumänien mit 6:4, 7:6 (7:4). Osaka hatte vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison für Aufsehen gesorgt, weil sie angekündigt hatte, in Paris keine Pressekonferenzen zu geben. Als Grund hatte die Nummer zwei der Welt angegeben, dass die Journalistinnen und Journalisten keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern nehmen würden.

Zverev und Kerber starten schon am Sonntag

Die beiden deutschen Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 26) sind bereits beim Auftakt der French Open am Sonntag in Paris im Einsatz. Zverev trifft auf Qualifikant Oscar Otte (Köln). Kerbers Gegnerin Anhelina Kalinina (Ukraine) erkämpfte sich ebenfalls über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld.

Dort stehen nur zwei weitere deutsche Frauen: Andrea Petkovic (33/Darmstadt) und die letztjährige Viertelfinalistin Laura Siegemund (33/Metzingen). Bei den Männern fällt das Aufgebot üppiger aus. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff (31/Warstein) erwischte mit dem an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew ein denkbar ungünstiges Los. Zudem sind noch Routinier Philipp Kohlschreiber (37/Augsburg), Dominik Koepfer (27/Furtwangen), Yannick Hanfmann (29/Karlsruhe) sowie die beiden Qualifikanten Maximilian Marterer (25/Nürnberg) und Otte dabei.

Die Matches der deutschen Spieler*innen am Sonntag:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Oscar Otte (Köln)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Henri Laaksonen (Schweiz)

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 26) - Anhelina Kalinina (Ukraine)

Deutsches Duell zum Auftakt – Zverev trifft auf Otte

Alexander Zverev bekommt es bei den French Open zum Auftakt mit einem Landsmann zu tun. Der Weltranglisten-Sechste trifft in Paris in der ersten Runde im deutschen Duell auf den Qualifikanten Oscar Otte aus Köln. Insgesamt sind beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison sieben deutsche Herren dabei. Tobias Kamke und Peter Gojowczyk verloren am Freitag in der dritten Runde der Qualifikation und verpassten damit den Sprung ins Hauptfeld.

Bei den Damen sind nur drei deutsche Spielerinnen dabei. Nach dem Ende der Qualifikation kennt nun auch Angelique Kerber ihre Gegnerin. Die deutsche Nummer eins spielt zum Auftakt gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine.

Nadal fühlt sich in Paris nicht unbesiegbar

Sandplatzkönig Rafael Nadal fühlt sich in seinem "Wohnzimmer" in Paris nicht unbesiegbar. Dies sagte der 34 Jahre alte Spanier, der bei den French Open ab Sonntag seinen 14. Titel anpeilt, in einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP.

"Niemand ist unbesiegbar, nirgendwo", sagte Nadal, dessen Karriererekord in Roland Garros bei 100 Siegen gegenüber nur zwei Niederlagen steht. Zuletzt gewann er das Turnier vier Mal in Serie und könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph insgesamt zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Nadal ist erneut der große Titelfavorit, aber das ist für ihn nicht entscheidend. "Was zählt, ist, gut zu spielen. Derjenige, der am besten spielt, hat die größten Chancen, das Turnier zu gewinnen", sagte er: "Mein Ziel ist es, derjenige zu sein, der am besten spielt."

Verwunderung bei Nadal, Barty und Co. über Osakas Medien-Boykott - Zverev zeigt Verständnis

Den angekündigte Medien-Boykott der Japanerin Naomi Osaka bei den French Open hat große Verwunderung in der Tennisszene hervorgerufen. Ohne die Medien "wären wir wahrscheinlich nicht die Sportler, die wir heute sind", sagte Paris-Rekordchampion Rafael Nadal im Vorfeld des Turniers: "Wir hätten nicht die Anerkennung, die wir auf der ganzen Welt haben, und wir wären nicht so populär, oder?"

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka hatte zuvor mitgeteilt, den obligatorischen Pressekonferenzen fernzubleiben, um auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam zu machen. Auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty zeigte Unverständnis. "Meiner Meinung nach ist die Presse ein Teil des Jobs", sagte die Australierin: "Wir wissen, worauf wir uns als Profi-Tennisspieler einlassen."

Alexander Zverev zeigte viel Verständnis für Osakas Entscheidung. "Naomi ist eine sehr respektierte Athletin und Frau. Wenn sie es für sich so entscheidet, ist es zu respektieren. Ich habe nichts daran zu kritisieren", sagte Deutschlanss Nummer eins und ergänzte, die Medien müssten beachten, dass Sportler, auch wenn sie in der Öffentlichkeit stünden, "auch nur Menschen sind". Zverev betonte aber auch, ohne "guten Journalismus wäre unser Sport nicht da, wo er ist, und dafür bin ich dankbar".

Titelverteidigerin Iga Swiatek stimmte Barty zu. "Natürlich ist es nicht die angenehmste Sache, mit der Presse zu sprechen, nachdem wir verloren haben", sagte die Polin, betonte aber: "Ich finde, dass Medien sehr wichtig sind, weil sie uns eine Plattform geben, um über unser Leben und unsere Perspektive zu sprechen. Das ist auch sehr wichtig, weil nicht jeder ein Profisportler ist und weiß, womit wir auf dem Court zurechtkommen müssen."

(dpa/sid)