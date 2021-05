Spielplan, TV, Favoriten & besondere Bedingungen : Das müssen Sie zu den French Open 2021 wissen

Rafael Nadal tritt bei den French Open 2021 als Titelverteidiger an. Foto: AP/Thibault Camus

Paris Die French Open 2021 beginnen wegen des Lockdowns in Frankreich mit einer Woche Verspätung. Ein Überblick über die Teilnehmer, coronabedingten Einschränkungen und TV-Übertragungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das traditionsreiche Sandplatzturnier French Open findet vom 30. Mai bis 13. Juni 2021 in Paris statt. Vergangenes Jahr musste das Grand-Slam-Event aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden – die Spieler traten damals erst im Herbst gegeneinander an. Auch bei den diesjährigen French Open wird es jedoch, zumindest für die Zuschauer, einige Einschränkungen geben. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum Grand-Slam-Turnier.

Wann und wo finden die French Open 2021 statt?

Die Hauptfeldspiele bei den French Open beginnen am Sonntag, 30. Mai 2021. Das Finale der Herren wird am 13. Juni ausgespielt, einen Tag zuvor sind die Frauen dran. Die Qualifikationsspiele laufen seit dem 24. Mai. Wegen des Lockdowns in Frankreich wurde die Veranstaltung um eine Woche verschoben.Die Spiele finden im Stade Roland Garros in Paris statt. Der Center Court ist nach Philippe Chatrier, dem ehemaligen Kapitän der französischen Davis-Cup-Mannschaft, benannt.

Unter welchen Bedingungen finden die French Open 2021 angesichts der Corona-Pandemie statt?

Normalerweise können über 15.000 Menschen die Spiele auf dem Center Court des Tenniskomplexes in Frankreichs Hauptstadt verfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit deutlich weniger Zuschauern geplant. Vergangenes Jahr wurden bei den French Open pro Tag nur 1000 Menschen ins Stadion gelassen. Aktuell ist geplant, ab dem Viertelfinale 5000 Tennisfans auf die Tribüne zu lassen. Alle Zuschauer müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Wo werden die French Open 2021 im TV und online im Live-Stream übertragen?

Eurosport ist Rechteinhaber der French Open. Der TV-Sender zeigt die Highlights der Grand-Slam-Partien aus Paris im Free-TV und im Stream. Wer alle Spiele einzeln und in voller Länge verfolgen möchte, der muss dafür bezahlen: Der digitale Streamingdienst Dazn überträgt die Partien ebenso online, wie der Eurosport Player. Im Pay-TV wird das Turnier auf Eurosport 2 und Eurosport 360 gezeigt.

Foto: ap, MDB KAJ 30 Bilder Das ist Rafael Nadal

Wie hoch ist das Preisgeld bei den French Open 2021?

Der Sieger und die Siegerin erhalten, wie schon 2020, 1,6 Millionen Euro. 2019 waren es noch 2,3 Mio. Euro. Finalist und Finalistin bekommen zudem 800.000 Euro (2019: 1,18 Mio. Euro). Das sind rund 30 Prozent weniger als vor der Pandemie. Dafür erhalten Spieler, die in der ersten Runde ausscheiden sowie Qualifikanten mehr als in den Vorjahren - eine Reaktion auf die Pandemie, die schwächere Spieler am härtesten getroffen hat.

Diese Stars fehlen bei den French Open 2021:

Fast alle Tennisgrößen sind beim Turnier mit dabei. Abgesagt haben bei den Herren Dennis Shapovalov, Stan Wawrinka, Andy Murray und Nick Kyrgios. Letzterer verzichtet auf die Sandplatzturniere.

Bei den Damen fehlt Simona Halep wegen einer Unterschenkelverletztung. Ashleigh Barty und Naomi Osaka sind dieses Jahr dagegen wieder mit dabei.

Wer sind die Favoriten bei den French Open 2021? Wie ist es um die Chancen der Deutschen bestellt?

Wie immer spielen die French Open „Sandplatz-Spezialisten“ in die Karten. Auch in diesem Jahr wird Rafael Nadal, 12-maliger Titelträger bei den French Open, als Favorit gehandelt werden. Seit seinem Debüt 2005 verlor der „Sandplatzkönig“ von 95 Partien nur zwei. Alle Finals, die er in Paris erreichte, gewann er.

Als zweiter Top-Favorit auf den Titel muss Novak Djokovic genannt werden. Der Weltranglistenerste greift in Paris nach seinem 18. Grand-Slam-Titel.

Auch Dominic Thiem, der zweimaliger French-Open-Finalist, ist ein Anwärter auf die Krone, ebenso wie einige junge Spieler, die zuletzt gute Leistungen zeigten – etwa Stefanos Tsitsipas.

Bei der Frauen-Konkurrenz kämpfen wohl vor allem drei Spielerinnen in Paris um den Titel in Paris. Titelverteidigerin Iga Swiatek gehört sicher ebenso dazu, wie Ashleigh Barty, die das Turnier 2019 gewann und sowohl in Madrid, als auch in Stuttgart mit ihren Leistungen überzeugte. In der spanischen Hauptstadt wurde Barty von Aryna Sabalenka geschlagen. Sie ist ebenfalls gut in Form. Auch Serena Williams nimmt am Turnier teil. Ob sie erfolgreich um ihren insgesamt 24. Grand-Slam-Titel spielen wird, bleibt abzuwarten.

Einzig der French-Open-Titel fehlt der Kielerin Angelique Kerber noch für ihren persönlichen „Karriere-Grand-Slam“, doch Sand ist Kerbers schwächster Belag.

Alexander Zverev greift schon lange nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Er gibt sich optimistisch und hat auch einigen Grund dazu. Bei den Turnieren in Madrid und Acapulco zeigte er großartige Leistungen.

Die deutschen Spieler im Hauptfeld

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Philipp Kohlschreiber

Dominik Koepfer

Yannik Hanfmann

Maximilian Marterer

Die deutschen Spielerinnen im Hauptfeld

Angelique Kerber

Andrea Petkovic

Laura Siegemund

Spielplan der deutschen Herren bei den French Open 2021

Erste Runde:

Alexander Zverev - Oscar Otte 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0

Jan-Lennard Struff - Andrej Rublew

Philipp Kohlschreiber - Fernando Verdasco

Dominik Koepfer - Mathias Bourgue

Yannik Hanfmann - Henri Laaksonen 1:6, 3:6, 6:4, 2:6

Maximilian Marterer - Filip Krajinović 4:6, 1:6, 6:7 (3:7)

Peter Gojowczyk (Lucky Loser) - Gianluca Mager (Italien) 2:6, 6:3, 4:6, 5:7

Zweite Runde:

Alexander Zverev - Roman Rischatowitsch Safiullin

Spielplan der deutschen Damen bei den French Open 2021

Erste Runde:

Angelique Kerber - Angelina Kalinina 2:6, 4:6

Andrea Petkovic - Karolina Muchova

Laura Siegemund - Caroline Garcia

Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

2020 Rafael Nadal

2019 Rafael Nadal

2018 Rafael Nadal

2017 Rafael Nadal

2016 Novak Djokovic

Die Siegerinnen der vergangenen fünf Jahre

2020 Iga Swiatek

2019 Ashleigh Barty

2018 Simona Halep

2017 Jelena Ostapenko

2016 Garbine Muguruza

Warum ist der Wechsel auf Sand so schwierig?

Das Spiel auf Sand ist wesentlich langsamer als auf Hartplatz bzw. Rasen, weil die Fluggeschwindigkeit deutlich geringer ist und der Ballabsprung wesentlich niedriger und nicht konstant ist.

Aufschlagstarke Spieler können von ihren schnellen Aufschlägen auf Sand weniger profitieren als auf anderen Belägen. Das Serve-and-Volley-Spiel ist auf dem roten Belang also ungünstig.

Aber die Umstellung von Hartplatz auf Sand beziehungsweise von Sand auf Rasen (wie es normalerweise in der Saison ist) fällt heute nicht mehr so schwer, wie es das in den Neunziger Jahren noch war, weil die Platzgeschwindigkeiten nivelliert wurden. Spezielle Grassorten haben das eigentlich sehr schnelle Spiel auf dem Rasen verlangsamt.

Gibt es noch die „Sandplatz-Spezialisten“?

Ganz krasse Sandplatz-Spezialisten, die gar die Rasen-Saison auslassen, weil sie keine Chance gegen die Rasen-Experten wittern, gibt es heute kaum mehr. Gerade die Top-Spieler sind variable Allrounder geworden und feiern mittlerweile auf allen Belägen Erfolge.

Heutige „Sandplatz-Spezialisten“ zeichnen sich dadurch aus, lange Grundschläge zu verwenden, die einen starken Topspin erzeugen. Weil Spieler bei langen Rallyes auf Sand häufig weit hinter die Grundlinie geschoben werden, sind Drop-Shots, also Bälle kurz hinter das Netz sehr effektiv. Dies hat zur Folge, dass die Matches im Durchschnitt länger dauern als Spiele bei anderen Grand-Slam-Turnieren. Die langen Rallyes erfordern also ein hohes Maß an geistiger Konzentration und körperlicher Ausdauer.

Wenn er auch „Sandplatzkönig“ genannt wird, ist Rafael Nadal mittlerweile auf allen Belägen zu Hause. Zu Beginn seiner Karriere gewann er erst viermal die French Open, bevor er auf einem anderen Belag triumphierte. Er hält den Rekord der längsten Siegesserie in der Open Era (seit 1968) eines männlichen Spielers auf einem Belag: Von April 2005 bis Mai 2007 gewann er alle 81 Spiele auf Sand.Filip Krajinović

(cwe)