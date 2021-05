French Open 2021 : Deutsches Duell zum Auftakt – Zverev trifft auf Otte

Alexander Zverev. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Paris Vom 30. Mai bis zum 13. Juni finden in Paris die French Open 2021 statt. Im vergangenen Jahr wurde das Sandplatzturnier wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben, nun ist es wieder der zweite Grand-Slam des Jahres. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Alexander Zverev bekommt es bei den French Open zum Auftakt mit einem Landsmann zu tun. Der Weltranglisten-Sechste trifft in Paris in der ersten Runde im deutschen Duell auf den Qualifikanten Oscar Otte aus Köln. Insgesamt sind beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison sieben deutsche Herren dabei. Tobias Kamke und Peter Gojowczyk verloren am Freitag in der dritten Runde der Qualifikation und verpassten damit den Sprung ins Hauptfeld.

Bei den Damen sind nur drei deutsche Spielerinnen dabei. Nach dem Ende der Qualifikation kennt nun auch Angelique Kerber ihre Gegnerin. Die deutsche Nummer eins spielt zum Auftakt gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine.

Nadal fühlt sich in Paris nicht unbesiegbar

Sandplatzkönig Rafael Nadal fühlt sich in seinem "Wohnzimmer" in Paris nicht unbesiegbar. Dies sagte der 34 Jahre alte Spanier, der bei den French Open ab Sonntag seinen 14. Titel anpeilt, in einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Foto: AP/Christophe Ena Infos Die French-Open-Sieger seit 1968

"Niemand ist unbesiegbar, nirgendwo", sagte Nadal, dessen Karriererekord in Roland Garros bei 100 Siegen gegenüber nur zwei Niederlagen steht. Zuletzt gewann er das Turnier vier Mal in Serie und könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph insgesamt zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Nadal ist erneut der große Titelfavorit, aber das ist für ihn nicht entscheidend. "Was zählt, ist, gut zu spielen. Derjenige, der am besten spielt, hat die größten Chancen, das Turnier zu gewinnen", sagte er: "Mein Ziel ist es, derjenige zu sein, der am besten spielt."

Verwunderung bei Nadal, Barty und Co. über Osakas Medien-Boykott - Zverev zeigt Verständnis

Den angekündigte Medien-Boykott der Japanerin Naomi Osaka bei den French Open hat große Verwunderung in der Tennisszene hervorgerufen. Ohne die Medien "wären wir wahrscheinlich nicht die Sportler, die wir heute sind", sagte Paris-Rekordchampion Rafael Nadal im Vorfeld des Turniers: "Wir hätten nicht die Anerkennung, die wir auf der ganzen Welt haben, und wir wären nicht so populär, oder?"

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka hatte zuvor mitgeteilt, den obligatorischen Pressekonferenzen fernzubleiben, um auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam zu machen. Auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty zeigte Unverständnis. "Meiner Meinung nach ist die Presse ein Teil des Jobs", sagte die Australierin: "Wir wissen, worauf wir uns als Profi-Tennisspieler einlassen."

Alexander Zverev zeigte viel Verständnis für Osakas Entscheidung. "Naomi ist eine sehr respektierte Athletin und Frau. Wenn sie es für sich so entscheidet, ist es zu respektieren. Ich habe nichts daran zu kritisieren", sagte Deutschlanss Nummer eins und ergänzte, die Medien müssten beachten, dass Sportler, auch wenn sie in der Öffentlichkeit stünden, "auch nur Menschen sind". Zverev betonte aber auch, ohne "guten Journalismus wäre unser Sport nicht da, wo er ist, und dafür bin ich dankbar".

Titelverteidigerin Iga Swiatek stimmte Barty zu. "Natürlich ist es nicht die angenehmste Sache, mit der Presse zu sprechen, nachdem wir verloren haben", sagte die Polin, betonte aber: "Ich finde, dass Medien sehr wichtig sind, weil sie uns eine Plattform geben, um über unser Leben und unsere Perspektive zu sprechen. Das ist auch sehr wichtig, weil nicht jeder ein Profisportler ist und weiß, womit wir auf dem Court zurechtkommen müssen."

