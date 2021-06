Niederlage gegen Tsitsipas : Zverev verpasst Endspiel nach Fünf-Satz-Krimi

Paris Alexander Zverev hat seine erste Finalteilnahme bei den French Open verpasst. Der 24-Jährige unterlag Stefanos Tsitsipas nach großem Kampf in fünf Sätzen und muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

"Zverev ist ein großer Kämpfer, er hatte noch Chancen im fünften Satz. Aber alles in allem geht der Sieg völlig in Ordnung", sagte Boris Becker bei Eurosport: "Tsitsipas war über weite Strecken der aktivere und auch bessere Spieler."

Statt Zverev, der bei den US Open 2020 den Titelgewinn nur knapp verpasste, trifft nun Tsitsipas in seinem ersten Grand-Slam-Finale am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport und ServusTV) auf Paris-Rekordsieger Rafael Nadal oder den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der bis dato letzte deutsche Profi im Finale von Roland Garros bleibt Michael Stich, der 1996 das Endspiel gegen den Russen Jewgeni Kafelnikow verlor.