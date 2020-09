French Open : Kohlschreiber scheitert wie Kerber bereits in Runde eins

Philipp Kohlschreiber. Foto: AFP/JFK

Paris Für den deutschen Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber sind die French Open bereits beendet. Wie schon Angelique Kerber und Andrea Petkovic bei den Damen scheiterte er in der ersten Runde.

Als einziger aus dem Männer-Quintett des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ist Philipp Kohlschreiber bei den French Open in Paris bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 36-jährige Augsburger verlor gegen den an Nummer 20 gesetzten Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 6:4, 1:6, 6:4. Nach knapp drei Stunden Spielzeit verwandelte Garin seinen ersten Matchball, als ein Return von Kohlschreiber hinter der Grundlinie landete.

Bei Nieselregen und auf einem fast aufgeweichten Außenplatz hatte Kohlschreiber zunächst Probleme, ins Match zu finden. Garin, mit einer Bilanz von 14:3 in diesem Jahr einer der besten Sandplatzspieler der Tour, nutzte einen Doppelfehler seines Gegners zum ersten Satzball. Im zweiten Durchgang bot Kohlschreiber mehr Gegenwehr, ein frühes Break reichte zum Satzausgleich.

Danach verlor der Deutsche vollkommen den Faden, nur ein durchgebrachtes Aufschlagspiel zum 1:5 rettete ihn im dritten Satz vor der Höchststrafe. Bei immer stärker werdendem Regen lag Kohlschreiber im vierten Durchgang mit einem Break in Führung, doch mit eigenen Fehlern und sichtlich genervt vom Wetter holte er Garin ins Spiel zurück.

+++++ 28. September +++++

Kerber scheitert krachend, Struff in der zweiten Runde

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat als dritter deutscher Profi bei den French Open die zweite Runde erreicht. Der 30-Jährige aus Warstein setzte sich am Montag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 durch. Struff hatte zuletzt in Rom und Hamburg Erstrundenniederlagen erlitten.

Struff, an Nummer 30 bei dem Grand-Slam-Turnier gesetzt, leistete sich im ersten Satz 15 leichte Fehler. Zu viel, um die Nummer 67 der Welt in Schach zu halten. Im zweiten Satz biss sich Struff dann in die Partie hinein und brachte sein druckvolles Spiel immer besser durch. Er trifft in der zweiten Runde auf den deutschen Qualifikant Daniel Altmaier. Der Kempener, für den es die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ist, folgte mit einem 7:6 (7:1), 6:4, 6:4-Erfolg gegen den Spanier Feliciano Lopez.

US-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) und Aufsteiger Dominik Koepfer (Furtwangen) hatten am Montag den Einzug in die zweite Runde geschafft.

Andrea Petkovic ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt musste sich am Montag in ihrem Auftaktmatch der Bulgarin Zwetana Pironkowa klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und verpasste damit ein mögliches Zweitrunden-Duell mit Serena Williams. Die Partie, die wegen Regens in der französischen Hauptstadt mit rund zwei Stunden Verspätung begann, dauerte lediglich 1:13 Stunden.

Für Petkovic war es das erste Match seit Oktober 2019. Danach hatte die Fed-Cup-Spielerin wegen Knieproblemen pausieren müssen und war im Februar sogar am Knie operiert worden. Auf die US Open hatte sie noch verzichtet.

Die fehlende Spielpraxis war der Deutschen deutlich anzumerken. Petkovic bewegte sich schlecht und hatte große Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Insgesamt sechs Mal gab die Hessin ihre Service ab. Mit dem ersten Matchball machte Pironkowa, die zuletzt bei den US Open in New York mit dem Viertelfinal-Einzug nach drei Jahren Babypause für Furore gesorgt hatte, das Weiterkommen perfekt.

Topfavorit Rafael Nadal und US-Open-Sieger Dominic Thiem haben ihre Erstrundenmatches bei den French Open souverän gewonnen. Der zwölfmalige Champion und Titelverteidiger Nadal (34) schlug Egor Gerasimow aus Belarus im Schnelldurchgang mit 6:4, 6:4, 6:2.

Thiem löste seine knifflige Aufgabe gegen Marin Cilic konzentriert. Der 27 Jahre alte Österreicher, der im Finale von New York Alexander Zverev besiegt hatte, setzte sich in Paris gegen den kroatischen US-Open-Sieger von 2014 mit 6:4, 6:3, 6:3 durch. In den vergangenen beiden Jahren erreichte Thiem bei den French Open jeweils das Finale und unterlag Nadal.

Bei den Damen startete Serena Williams hochkonzentriert und besiegte im Duell zweier US-Amerikanerinnen Kristie Ahn 7:6 (7:2), 6:0. Die 39 Jahre alte Williams unternimmt in Paris den nächsten Versuch, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und mit Rekordhalterin Margaret Court (Australien) gleichzuziehen.

Die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch ist als dritte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 25 Jahre alte Hamburgerin verlor am Montag in Paris gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova klar mit 2:6, 0:6. Die einseitige Partie dauerte lediglich 59 Minuten. Die 19 Jahre alte Amerikanerin hatte im vergangenen Jahr in Paris überraschend das Halbfinale erreicht.

Weiterer Corona-Fall bei den French Open

Bei den French Open der Tennisprofis hat es einen weiteren positiven Corona-Fall gegeben. Wie die Veranstalter in Paris am Montagabend mitteilten, wurde eine Doppelspielerin als „Kontaktperson“ eingestuft, weil ihr Trainer positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die namentlich nicht genannte Spielerin und ihre Doppelpartnerin wurden vom Turnier ausgeschlossen.

Schon in der Qualifikation hatte es einige positive Fälle gegeben, die für viel Unmut gesorgt hatten. Einige Spieler wie der Spanier Fernando Verdasco hatten ihren positiven Test angezweifelt und die Organisatoren dafür kritisiert, dass sie keinen zweiten Test hatten machen dürfen.

