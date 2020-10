French Open : Nadal besiegt Zverev-Bezwinger Sinner - erstmals Qualifikantin im Halbfinale

Rafael Nadal nach seinem Sieg gegen Jannik Sinner. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Paris Im Gegensatz zu US-Open-Champion Dominic Thiem übersteht Rafael Nadal den Härtetest im Viertelfinale der French Open. Bei den Damen schreibt eine Qualifikantin Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem 98. Sieg in seinem 100. French-Open-Match hat Rafael Nadal das Halbfinale von Roland Garros erreicht. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am frühen Mittwochmorgen das Viertelfinal-Duell mit dem 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner mit 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 für sich. Sinner hatte im Achtelfinale gegen den Hamburger Alexander Zverev gewonnen. Der zwölfmalige French-Open-Champion Nadal trifft im Kampf um den Einzug in das Endspiel nun am Freitag auf Diego Schwartzman.

Der 28-jährige Argentinier rang den US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich in fünf Sätzen nieder und steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Nach einem hochklassigen und spektakulären Match verwandelte der Weltranglisten-14. nach exakt 5:08 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer drei der Welt. Gegen Schwartzman hatte Nadal zuletzt beim Masters-Series-Turnier in Rom überraschend im Viertelfinale verloren.

„Es war eine richtige Achterbahnfahrt. Natürlich fühle ich mich jetzt schlecht und leer, aber ich habe mir wenig vorzuwerfen“, sagte Thiem, der am Netz seinem nur 1,70 Meter großen Gegner herzlich und fair gratulierte und ein paar Worte mit ihm wechselte. „Ich freue mich für ihn. Gegen einen Freund zu verlieren, tut ein bisschen weniger weh“, sagte Thiem. Weil die Partie so lange dauerte und anschließend noch ein Damen-Match angesetzt war, startete die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen Nadal und Sinner erst kurz nach 22.30 Uhr.

Die Polin Iga Swiatek gewann gegen Martina Trevisan aus Italien 6:3, 6:1. Sie spielt jetzt gegen die Argentinierin Nadia Podoroska, die die an Position drei eingestufte Ukrainerin Jelina Switolina bezwang. Für Podoroska und Swiatek ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale.

Seit diesem Jahr verfügt das größte Stadion der French Open, der Court Philippe Chatrier, über ein Dach und Flutlicht, so dass dort auch bei Regen und Dunkelheit noch gespielt werden kann.

Sinner erwies sich zwei Tage nach seinem Sieg gegen den angeschlagenen Zverev anfangs als Kontrahent auf Augenhöhe für den Titelverteidiger. Zum 6:5 gelang ihm im ersten Satz ein Break, doch Nadal konterte sofort mit einem Re-Break. Den Tiebreak entschied der Linkshänder aus Mallorca für sich, Sinner musste nach Durchgang eins behandelt werden und nahm eine medizinische Auszeit. Nadal wurde nun immer stärker und nutzte um 1:26 Uhr seinen ersten Matchball zum Sieg.

Damit nähert sich der Weltranglisten-Zweite, der zuletzt als Titelverteidiger auf eine Reise zu den US Open verzichtet hatte, seinem 20. Grand-Slam-Titel. Damit würde er mit dem Schweizer Roger Federer gleichziehen. Die anderen Halbfinalisten werden am Mittwoch ermittelt. Der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland sowie der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der Spanier Pablo Carreño Busta treffen dann aufeinander.

+++++ 6. Oktober +++++

Thiem scheitert im Viertelfinale

US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open nach einem Marathon-Match über fünf Sätze und mehr als fünf Stunden den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Österreich musste sich am Dienstag dem ein Jahr älteren Argentinier Diego Schwartzman mit 6:7 (1:7), 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben. Nach einem hochklassigen und spektakulären Match verwandelte der Weltranglisten-14. nach exakt 5:08 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer drei der Welt.

Schwartzman steht damit erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft er in Paris auf Alexander-Zverev-Bezwinger Jannik Sinner aus Italien oder den zwölfmaligen Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal aus Spanien.

Bei den Damen verlor die an Position drei eingestufte Ukrainerin Jelina Switolina im Viertelfinale gegen Nadia Podoroska mit 2:6, 4:6. Die Argentinierin ist die Nummer 131 der Rangliste. Sie trifft nun auf die Siegerin des Außenseiter-Duells zwischen Iga Swiatek aus Polen und Martina Trevisan aus Italien. Zuvor hatte Danielle Collins aus den USA im Achtelfinale die an Nummer 30 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4, 4:6, 6:4 bezwungen. Diese Partie war am Montag wegen Dauerregens auf Dienstag verlegt worden.



Pariser Justiz untersucht mögliche Spielmanipulation

Es seien Vorermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs und Sportkorruption eingeleitet worden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Tageszeitung „Die Welt“ hatte zuvor berichtet, dass mehrere Wettanbieter wegen auffälliger Wetteinsätze Alarm geschlagen hätten.

„Die Welt“ und die französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichteten, dass es sich bei der betroffenen Partie um ein Erstrunden-Match im Damen-Doppel vom 30. September handeln solle. Die Pariser Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben. Es hieß lediglich, dass die Untersuchungen am 1. Oktober eingeleitet worden seien. Die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde TIU wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Krawitz/Mies voll auf Kurs Titelverteidigung

Kevin Krawietz und Andreas Mies bleiben bei den French Open voll auf Kurs Titelverteidigung. Das Doppel aus Coburg und Köln setzte sich in Paris sicher mit 6:4, 6:4 gegen die an Nummer 13 gesetzten Briten Jamie Murray und Neal Skupski durch und erreichte das Halbfinale.

Um das Endspielticket kämpfen die Davis-Cup-Spieler nun gegen die US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien/Nr. 9) oder die US-Amerikaner Nicholas Monroe/Tommy Paul.

Krawietz und Mies starteten hochkonzentriert in ihr Match. Das deutsche Doppel holte sich ein frühes Break zum 2:1 und brachte diesen Vorsprung nach einer Dreiviertelstunde ins Ziel. Auch im zweiten Satz servierten sie sicher und nahmen ihren Gegnern mit starken Returns und Volleys den Aufschlag schnell ab.

Nervenstärke hatten Krawietz/Mies schon im Achtelfinale gegen die Franzosen Benjamin Bonzi und Antoine Hoang bewiesen, als sie drei Matchbälle abwehrten. Nun ließen sie gegen die Briten nichts mehr anbrennen und bleiben im Turnier.

2019 hatte das deutsche Doppel bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Das bringt der Tag bei den French Open

Nach dem Achtelfinal-Aus von Alexander Zverev sind am Dienstag bei den French Open erstmals in diesem Jahr keine deutschen Tennisprofis im Einzel im Einsatz. Im Doppel dagegen kämpfen die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) im ersten Match (11 Uhr/Eurosport) um den Einzug in das Halbfinale. Auf dem Court Suzanne-Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, treffen sie auf das britische Duo Jamie Murray und Neal Skupski. Vor einem Jahr hatten Krawietz und Mies völlig überraschend den Titel in Paris geholt. In diesem Jahr sind sie an Nummer acht gesetzt.

Im Herren-Einzel fordert Zverev-Bezwinger Jannik Sinner den zwölfmaligen Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien heraus. Das andere Viertelfinale bestreiten der österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem und Diego Schwartzman aus Argentinien.

Zverev verkündete am Montagabend im TV-Sender Eurosport, dass er negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. „Ich habe das Ergebnis heute bekommen: Ich bin negativ. Ich habe kein Corona“, sagte der 23 Jahre alte Hamburger. Er habe sich erkältet und sei „ein bisschen krank“. Aber das hieße „nicht sofort, dass man Corona hat“, wurde Zverev zitiert. Nach seiner Niederlage gegen Sinner hatte er von Fieber am Vorabend berichtet und dass er sich krank fühle.

Anschließend gab es Debatten darüber, ob Zverev in diesem Zustand überhaupt habe spielen dürfen und ob er eine Gefahr für seinen Gegner und die anderen Personen auf dem Platz gewesen sei. Nach Angaben der Veranstalter vom Sonntagabend war Zverev bis dato das letzte Mal am 29. September getestet worden, das Ergebnis sei negativ gewesen. Vor dem Spiel habe Zverev den Turnierarzt nicht über seine Probleme informiert, hieß es in einem Statement des französischen Verbandes.

Bei den Damen wird am Dienstag zunächst (11.00 Uhr) das am Montagabend wegen Regens verlegte Achtelfinale zwischen Ons Jabeur (Tunesien) und Danielle Collins (USA) gespielt. Anschließend kommt es auf dem Center Court zu den Viertelfinals zwischen Jelina Switolina (Ukraine) und Nadia Podoroska (Argentinien) sowie zwischen Iga Swiatek (Polen) und Martina Trevisan (Italien).

+++++5. Oktober 2020+++++

Altmaiers Abenteuer ist vorbei

Der sensationelle Lauf von Daniel Altmaier bei den French Open ist gestoppt. Der 22-Jährige aus Kempen verpasste beim 2:6, 5:7, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta die nächste faustdicke Überraschung und schied im Achtelfinale aus. Statt Altmaier trifft nun Carreno Busta auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Altmaier hatte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenachten Matteo Berrettini aus Italien in der dritten Runde für eine Sensation gesorgt, gegen Carreno Busta kam er deutlich schlechter in die Partie. Der Spanier diktierte die Ballwechsel im ersten Satz, Altmaier musste viel laufen und seine Taktik justieren.

Der Weltranglisten-186. war dann im zweiten Durchgang deutlich besser drin und stellte seinen Gegner vor Aufgaben. Er führte 5:2, zahlte dann Lehrgeld. Carreno Busta hatte körperliche Probleme, aber Altmaier fand an diesem Abend kein Mittel gegen den Spanier.

Trotzdem verspürt er nach seinem sensationellen Lauf bei den French Open eine große Motivation, an seinen Erfolg anzuknüpfen. "Es war eine wirkliche Freude", sagte der 22 Jahre alte Kempener, die Enttäuschung über die 2:6, 5:7, 2:6-Achtelfinalniederlage gegen den Spanier Pablo Carreno Busta war nur von kurzer Dauer: "Ich werde jetzt etwas reflektieren und mich sehr bereit machen für die kommenden Wochen."

Er wolle seine ersten Erfahrungen bei einem Grand-Slam-Turnier nutzen, um noch stärker zu werden, sagte Altmaier, der es über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hatte: "Ich habe das erste Mal auf der Tour reingeschnuppert, konnte die Luft atmen. Ich habe das Glück, dass ich nächste Woche in Köln weitermachen kann."

Laura Siegemund darf weiter träumen

Laura Siegemund steht überraschend im Viertelfinale der French Open. Die 32-Jährige aus Metzingen schlug am Montag die Spanierin Paula Badosa Gilbert 7:5, 6:2 und erreichte damit erstmals in ihrer Karriere die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Nächste Gegnerin ist die an Nummer sieben gesetzte Tschechin Petra Kvitova.

Die US-Open-Siegerin im Doppel, im WTA-Ranking auf 66 geführt, erwischte einen starken Start gegen Badosa Gilbert. Sie nahm der Weltranglisten-87. den Aufschlag zum 2:1 ab, musste aber direkt das Rebreak hinnehmen. Anschließend dreht die Spanierin auf, doch Siegemund kam im ersten Satz zurück und beeindruckte in der entscheidenden Phase mit starken Nerven.

Siegemund streute immer wieder Stopps ein, um die Spanierin aus ihrer Komfortzone zu zwingen. Auch im zweiten Satz blieb sie am Drücker gegen ihre Gegnerin, die sich am Rücken behandeln lassen musste und kein Rezept mehr gegen die aufgedrehte Siegemund fand.

+++++4. Oktober 2020+++++

Thiem im Viertelfinale

US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open ein frühes Aus nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Der 27 Jahre alte Österreicher gewann am Sonntagabend im Achtelfinale gegen den französischen Wildcard-Spieler Hugo Gaston nach großen Problemen mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Thiem benötigte 3:32 Stunden für seinen Erfolg. Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Dritte nun auf den Argentinier Diego Schwartzman.

Zverev scheidet gegen Sinner aus

Alexander Zverev lamentierte, warf den Schläger, holte den Arzt auf den Platz - doch am Ende war alles vergebens: Der Traum der deutschen Nummer eins vom ersten Grand-Slam-Titel 2020 ist im Achtelfinale der French Open geplatzt. Der offenbar grippegeschwächte Weltranglistensiebte musste sich am Sonntag dem 19 Jahre alten italienischen Shootingstar Jannik Sinner 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Statt in Roland Garros mit seinem dritten Viertelfinaleinzug zu Boris Becker aufzuschließen und nun auf ein Duell mit Rekordsieger Rafael Nadal hinzufiebern, hat der 23 Jahre alte Hamburger seine Major-Saison mit einer Enttäuschung beendet. Mit dem Finale bei den US Open und der Halbfinalteilnahme bei den Australian Open kam Zverev seinem Ziel, der Krönung bei einem der vier wichtigsten Tennisevents, so nah wie nie zuvor. In Paris hatte er sich allerdings mehr erhofft.

Der Südtiroler Sinner ist dagegen der erste French-Open-Debütant seit Nadal 2005, der die Runde der letzten Acht erreichte. Daniel Altmaier (Kempen) kann es ihm am Montag gleichtun, auch Laura Siegemund ist weiter im Rennen für den Deutschen Tennis Bund (DTB). Die Doppel-Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies haben das Viertelfinale bereits erreicht.

Zverev war offensichtlich nicht mit hundertprozentiger Frische ins Match gegangen, nahm schon im ersten Satz Kontakt zu den Medizinern auf und erhielt ein Nasenspray. Dabei wusste er, dass er seine ganze Power brauchen würde gegen Sinner, den er "aus dem Stand schon jetzt als einen der besten Spieler der Welt" ansieht.

Sinner, den Zverev aus etlichen gemeinsamen Trainings gut kennt, war ohne Satzverlust ins Achtelfinale marschiert und dominierte die Anfangsphase. Zverevs Aufgabe war es, seinen schlagkräftigen Gegner aus der Balance zu bringen. Das gelang zunächst nicht. Zverev kassierte zwei Tage nach dem souveränen Dreisatzsieg gegen den Ex-Halbfinalisten Marco Cecchinato schnell ein Break zum 1:3.

"Zverev muss heute sein bestes Match spielen", stellte Becker bei Eurosport fest: "Das ist nichts für schwache Körper und weiche Nerven." Und Zverev, der in der laufenden Saison mental einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, erarbeitete sich Breakbälle, konnte sie zunächst aber nicht nutzen. Aus Frust knallte er seinen Schläger auf den Boden.

Sinner, noch 75. der Weltrangliste mit klarer Tendenz nach oben, spielte auch im zweiten Satz nicht fehlerfrei. Aber Zverev musste um fast jeden Punkt hart kämpfen, ihm fehlte in den Ballwechseln oft auch der Killerinstinkt. Nach 79 Minuten war auch der zweite Durchgang weg. Doch Zverev gab nicht auf, kämpfte verbissen und nutzte Sinners Schwächephase zum Ende des dritten Satzes. Doch dann schaltete Sinner noch einmal hoch und setzte sich verdient durch.

Nachziehen will am Montag Altmaier, der nach dem Dreisatzsieg gegen den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini selbstbewusst ins Duell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 17) geht. "Das war erst der Anfang", sagte Altmaier. Auch Siegemund rechnet sich nach dem Coup gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 13.) gegen Paula Badosa Gilbert (Spanien) gute Chancen aus.

Frankfurter Pütz im Doppel-Viertelfinale

Das Duo besiegte Ivan Dodig/Filip Polasek (Kroatien/Slowakei/Nr. 5) 7:5, 5:7, 6:4. Nun wartet auf Pütz/Nielsen ein Duell mit den topgesetzten Kolumbianern Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Auch Krawietz/Mies, die 2019 sensationell in Paris triumphiert hatten, stehen in der Runde der besten acht Doppel. Ihre nächsten Gegner sind die Briten Jamie Murray und Neal Slupski.