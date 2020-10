Tennis-Sensation : Krawietz und Mies erneut im Finale der French Open

Kevin Krawietz (r.) umarmt Andreas Mies nach den Final-Einzug. Foto: AP/Pavel Golovkin

Paris Wieder Finale! Das deutsche Doppel aus Kevin Krawietz und Andreas Mies ist auf dem bestem Weg, um nach dem Triumph 2019 erneut die French Open zu gewinnen. Im Einzel stehen derweil die Halbfinals an.

Kevin Krawietz und Andreas Mies spielen bei den French Open erneut um den Titel. Die Vorjahressieger entschieden am Donnerstag in Paris ihr Halbfinale gegen die US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic aus den Niederlanden und Kroatien mit 6:3, 7:5 für sich. Im Endspiel treffen der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der zwei Jahre ältere Kölner Tennisprofi Mies am Samstag auf Mate Pavic und Bruno Soares.

Das kroatisch-brasilianische Doppel setzte sich gegen die an Nummer eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah durch. Im vergangenen Jahr hatten Krawietz und Mies überraschend als erstes deutsches Doppel seit 1937 den Titel in Roland Garros gewonnen. Mit einem glänzenden Auftritt verdiente sich das Duo nun den zweiten Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier.

Gleich im zehn Minuten (!) dauernden ersten Spiel des ersten Satzes gelang dem deutschen Duo ein Break. Nach dem schnellen 2:0 hatte jedoch Mies beim Stand von 2:1 auch Schwierigkeiten mit seinem Aufschlag, sicherte dann aber mit einem gefühlvollen Stopp nach 25 Minuten den Punkt zum 3:1. Mit dem zweiten Break sicherten sich die beiden deutschen Davis-Cup-Spieler den ersten Satz, die Hälfte auf dem Weg ins Finale war geschafft.

Bis auf das Achtelfinale spielte das Duo bei den diesjährigen French Open souverän auf, gewann gegen Alexander Bublik/Michail Kukuschkin aus Kasachstan 6:2, 6:3, gegen Feliciano Coria und den Einzel-Halbfinalisten Diego Schwartzman aus Argentinien 6:2, 6:0 und im Viertelfinale gegen Jamie Murray und Neal Skupski aus Großbritannien 6:4, 6:4. Lediglich gegen die Franzosen Benjamin Bonzi/Antoine Hoang mussten die beiden zittern und beim 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) drei Matchbälle abwehren.

Gegen Koolhof und Mektic, die bei den US Open in New York das Finale gegen Pavic und Soares verloren hatten, spielten Krawietz und Mies eindrucksvoll und selbstbewusst auf. Eine Breakchance zum möglichen 3:1 vergaben die beiden noch, blieben aber stets in Führung. Nach 1:26 Stunden nutzte das deutsche Doppel den ersten Matchball und nahm seinen Gegnern zum 7:5 zu Null das Aufschlagspiel ab.

Im vergangenen Jahr hatten sich Krawietz und Mies in einen Rausch gespielt und stiegen zum ersten rein deutschen Doppel seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 82 Jahre zuvor auf, das einen Grand-Slam-Titel holte. Nun fehlt noch ein Sieg zum erneuten Coup.

Swiatek stoppt Höhenflug von Podoroska und steht im Finale

Die 19 Jahre alte Polin Iga Swiatek hat den Höhenflug der Argentinierin Nadia Podoroska gestoppt und erstmals im Finale der French Open erreicht. Swiatek schlug die vier Jahre ältere Qualifikantin in einem einseitigen Halbfinale mit 6:2, 6:1 und ist damit weiterhin ohne Satzverlust im Turnierverlauf. Ihre Gegnerin wird im zweiten Semifinale zwischen Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 7) und Sofia Kenin (USA/Nr. 4) ermittelt.

Podoroska, Nummer 131 der Welt, hatte schon mit ihrem Halbfinaleinzug Geschichte geschrieben. Nie zuvor stand eine Qualifikantin seit Einführung des Profitennis 1968 bei dem Major-Turnier in Paris unter den besten Vier gestanden. Doch gegen Swiatek, die unter anderem die topgesetzte Simona Halep aus dem Turnier genommen hatte, war sie chancenlos.

+++++ 7. Oktober +++++

Djokovic komplettiert das Halbfinale

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum zehnten Mal in seiner Karriere bei den French Open das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien setzte sich am Mittwochabend in einer Neuauflage des abgebrochenen US-Open-Achtelfinals gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem Satzverlust noch mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Freitag trifft Djokovic auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Das andere Semifinale bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman. Djokovic strebt in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel an, Nadal seinen 19.

Bei den Damen komplettiert die US-Amerikanerin Sofia Kenin das Halbfinale. Die 21 Jahre alte Australian-Open-Siegerin besiegte im Viertelfinale ihre Landsfrau Danielle Collins 6:4, 4:6, 6:0. Kenin, bei dem Turnier in Paris an Nummer vier gesetzt, trifft nun auf Petra Kvitova-

Das Match um das zweite Finalticket bestreiten die 19 Jahre alte Polin Iga Swiatek und die Argentinierin Nadia Podoroska, die es als erste Qualifikantin in Roland Garros ins Halbfinale schaffte.

Viertelfinal-Aus für Laura Siegemund - Kvitova zu stark

Laura Siegemund hat das Halbfinale der French Open verpasst. Die 32 Jahre alte Schwäbin unterlag am Mittwoch der an Nummer sieben gesetzten zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) im Viertelfinale mit 3:6, 3:6. Damit verpasste Siegemund die erste Teilnahme einer deutschen Spielerin an der Vorschlussrunde seit Andrea Petkovic 2014. Kvitova trifft nun auf Danielle Collins (USA) oder Sofia Kenin (USA/Nr. 4).

Siegemund hatte gegen Kvitova von Beginn an einen schweren Stand. Die Tschechin legte ein enormes Tempo vor, und Siegemund, die ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier spielte, lag schnell 1:4 zurück. Vor allem ihre starken Aufschläge ermöglichten Kvitova schnelle Punkte, sie schlug sechs Asse im ersten Durchgang.

Im zweiten Satz war Siegemund besser drin und holte zwei Breaks wieder auf. Auch nach einer Behandlung am Rücken forderte sie Kvitova weiter, die aber letztlich die bessere Spielerin war und sich durchsetzte.

Nadal besiegt Zverev-Bezwinger Sinner - erstmals Qualifikantin im Halbfinale

Mit dem 98. Sieg in seinem 100. French-Open-Match hat Rafael Nadal das Halbfinale von Roland Garros erreicht. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied am frühen Mittwochmorgen das Viertelfinal-Duell mit dem 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner mit 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 für sich. Sinner hatte im Achtelfinale gegen den Hamburger Alexander Zverev gewonnen. Der zwölfmalige French-Open-Champion Nadal trifft im Kampf um den Einzug in das Endspiel nun am Freitag auf Diego Schwartzman.

Der 28-jährige Argentinier rang den US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich in fünf Sätzen nieder und steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Nach einem hochklassigen und spektakulären Match verwandelte der Weltranglisten-14. nach exakt 5:08 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer drei der Welt. Gegen Schwartzman hatte Nadal zuletzt beim Masters-Series-Turnier in Rom überraschend im Viertelfinale verloren.

„Es war eine richtige Achterbahnfahrt. Natürlich fühle ich mich jetzt schlecht und leer, aber ich habe mir wenig vorzuwerfen“, sagte Thiem, der am Netz seinem nur 1,70 Meter großen Gegner herzlich und fair gratulierte und ein paar Worte mit ihm wechselte. „Ich freue mich für ihn. Gegen einen Freund zu verlieren, tut ein bisschen weniger weh“, sagte Thiem. Weil die Partie so lange dauerte und anschließend noch ein Damen-Match angesetzt war, startete die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen Nadal und Sinner erst kurz nach 22.30 Uhr.

Die Polin Iga Swiatek gewann gegen Martina Trevisan aus Italien 6:3, 6:1. Sie spielt jetzt gegen die Argentinierin Nadia Podoroska, die die an Position drei eingestufte Ukrainerin Jelina Switolina bezwang. Für Podoroska und Swiatek ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale.

Seit diesem Jahr verfügt das größte Stadion der French Open, der Court Philippe Chatrier, über ein Dach und Flutlicht, so dass dort auch bei Regen und Dunkelheit noch gespielt werden kann.

Sinner erwies sich zwei Tage nach seinem Sieg gegen den angeschlagenen Zverev anfangs als Kontrahent auf Augenhöhe für den Titelverteidiger. Zum 6:5 gelang ihm im ersten Satz ein Break, doch Nadal konterte sofort mit einem Re-Break. Den Tiebreak entschied der Linkshänder aus Mallorca für sich, Sinner musste nach Durchgang eins behandelt werden und nahm eine medizinische Auszeit. Nadal wurde nun immer stärker und nutzte um 1:26 Uhr seinen ersten Matchball zum Sieg.

Damit nähert sich der Weltranglisten-Zweite, der zuletzt als Titelverteidiger auf eine Reise zu den US Open verzichtet hatte, seinem 20. Grand-Slam-Titel. Damit würde er mit dem Schweizer Roger Federer gleichziehen. Die anderen Halbfinalisten werden am Mittwoch ermittelt. Der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland sowie der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der Spanier Pablo Carreño Busta treffen dann aufeinander.

+++++ 6. Oktober +++++

Thiem scheitert im Viertelfinale

US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open nach einem Marathon-Match über fünf Sätze und mehr als fünf Stunden den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Österreich musste sich am Dienstag dem ein Jahr älteren Argentinier Diego Schwartzman mit 6:7 (1:7), 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben. Nach einem hochklassigen und spektakulären Match verwandelte der Weltranglisten-14. nach exakt 5:08 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer drei der Welt.

Schwartzman steht damit erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft er in Paris auf Alexander-Zverev-Bezwinger Jannik Sinner aus Italien oder den zwölfmaligen Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal aus Spanien.

Bei den Damen verlor die an Position drei eingestufte Ukrainerin Jelina Switolina im Viertelfinale gegen Nadia Podoroska mit 2:6, 4:6. Die Argentinierin ist die Nummer 131 der Rangliste. Sie trifft nun auf die Siegerin des Außenseiter-Duells zwischen Iga Swiatek aus Polen und Martina Trevisan aus Italien. Zuvor hatte Danielle Collins aus den USA im Achtelfinale die an Nummer 30 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4, 4:6, 6:4 bezwungen. Diese Partie war am Montag wegen Dauerregens auf Dienstag verlegt worden.



Pariser Justiz untersucht mögliche Spielmanipulation

Es seien Vorermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs und Sportkorruption eingeleitet worden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Tageszeitung „Die Welt“ hatte zuvor berichtet, dass mehrere Wettanbieter wegen auffälliger Wetteinsätze Alarm geschlagen hätten.

„Die Welt“ und die französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichteten, dass es sich bei der betroffenen Partie um ein Erstrunden-Match im Damen-Doppel vom 30. September handeln solle. Die Pariser Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben. Es hieß lediglich, dass die Untersuchungen am 1. Oktober eingeleitet worden seien. Die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde TIU wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Krawitz/Mies voll auf Kurs Titelverteidigung

Kevin Krawietz und Andreas Mies bleiben bei den French Open voll auf Kurs Titelverteidigung. Das Doppel aus Coburg und Köln setzte sich in Paris sicher mit 6:4, 6:4 gegen die an Nummer 13 gesetzten Briten Jamie Murray und Neal Skupski durch und erreichte das Halbfinale.

Um das Endspielticket kämpfen die Davis-Cup-Spieler nun gegen die US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien/Nr. 9) oder die US-Amerikaner Nicholas Monroe/Tommy Paul.

Krawietz und Mies starteten hochkonzentriert in ihr Match. Das deutsche Doppel holte sich ein frühes Break zum 2:1 und brachte diesen Vorsprung nach einer Dreiviertelstunde ins Ziel. Auch im zweiten Satz servierten sie sicher und nahmen ihren Gegnern mit starken Returns und Volleys den Aufschlag schnell ab.

Nervenstärke hatten Krawietz/Mies schon im Achtelfinale gegen die Franzosen Benjamin Bonzi und Antoine Hoang bewiesen, als sie drei Matchbälle abwehrten. Nun ließen sie gegen die Briten nichts mehr anbrennen und bleiben im Turnier.

2019 hatte das deutsche Doppel bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Das bringt der Tag bei den French Open

Nach dem Achtelfinal-Aus von Alexander Zverev sind am Dienstag bei den French Open erstmals in diesem Jahr keine deutschen Tennisprofis im Einzel im Einsatz. Im Doppel dagegen kämpfen die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) im ersten Match (11 Uhr/Eurosport) um den Einzug in das Halbfinale. Auf dem Court Suzanne-Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, treffen sie auf das britische Duo Jamie Murray und Neal Skupski. Vor einem Jahr hatten Krawietz und Mies völlig überraschend den Titel in Paris geholt. In diesem Jahr sind sie an Nummer acht gesetzt.

Im Herren-Einzel fordert Zverev-Bezwinger Jannik Sinner den zwölfmaligen Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien heraus. Das andere Viertelfinale bestreiten der österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem und Diego Schwartzman aus Argentinien.

Zverev verkündete am Montagabend im TV-Sender Eurosport, dass er negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. „Ich habe das Ergebnis heute bekommen: Ich bin negativ. Ich habe kein Corona“, sagte der 23 Jahre alte Hamburger. Er habe sich erkältet und sei „ein bisschen krank“. Aber das hieße „nicht sofort, dass man Corona hat“, wurde Zverev zitiert. Nach seiner Niederlage gegen Sinner hatte er von Fieber am Vorabend berichtet und dass er sich krank fühle.

Anschließend gab es Debatten darüber, ob Zverev in diesem Zustand überhaupt habe spielen dürfen und ob er eine Gefahr für seinen Gegner und die anderen Personen auf dem Platz gewesen sei. Nach Angaben der Veranstalter vom Sonntagabend war Zverev bis dato das letzte Mal am 29. September getestet worden, das Ergebnis sei negativ gewesen. Vor dem Spiel habe Zverev den Turnierarzt nicht über seine Probleme informiert, hieß es in einem Statement des französischen Verbandes.

Bei den Damen wird am Dienstag zunächst (11.00 Uhr) das am Montagabend wegen Regens verlegte Achtelfinale zwischen Ons Jabeur (Tunesien) und Danielle Collins (USA) gespielt. Anschließend kommt es auf dem Center Court zu den Viertelfinals zwischen Jelina Switolina (Ukraine) und Nadia Podoroska (Argentinien) sowie zwischen Iga Swiatek (Polen) und Martina Trevisan (Italien).

+++++5. Oktober 2020+++++

Altmaiers Abenteuer ist vorbei

Der sensationelle Lauf von Daniel Altmaier bei den French Open ist gestoppt. Der 22-Jährige aus Kempen verpasste beim 2:6, 5:7, 2:6 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta die nächste faustdicke Überraschung und schied im Achtelfinale aus. Statt Altmaier trifft nun Carreno Busta auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Altmaier hatte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenachten Matteo Berrettini aus Italien in der dritten Runde für eine Sensation gesorgt, gegen Carreno Busta kam er deutlich schlechter in die Partie. Der Spanier diktierte die Ballwechsel im ersten Satz, Altmaier musste viel laufen und seine Taktik justieren.

Der Weltranglisten-186. war dann im zweiten Durchgang deutlich besser drin und stellte seinen Gegner vor Aufgaben. Er führte 5:2, zahlte dann Lehrgeld. Carreno Busta hatte körperliche Probleme, aber Altmaier fand an diesem Abend kein Mittel gegen den Spanier.