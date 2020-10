French Open : Zverev im Achtelfinale gegen 19-jährigen Sinner raus - Frankfurter Pütz im Doppel-Viertelfinale

Alexander Zverev. Foto: AP/Christophe Ena

Paris Alexander Zverev hat sich im Achtelfinale der French Open dem erst 19 Jahre alten Jannik Sinner geschlagen geben müssen. Ein anderer deutscher Profi sorgt im Doppel für Aufsehen. Der frühere Davis-Cup-Spieler Tim Pütz ist mit seinem dänischen Partner Frederik Nielsen ins Viertelfinale eingezogen.

Alexander Zverev lamentierte, warf den Schläger, holte den Arzt auf den Platz - doch am Ende war alles vergebens: Der Traum der deutschen Nummer eins vom ersten Grand-Slam-Titel 2020 ist im Achtelfinale der French Open geplatzt. Der offenbar grippegeschwächte Weltranglistensiebte musste sich am Sonntag dem 19 Jahre alten italienischen Shootingstar Jannik Sinner 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Statt in Roland Garros mit seinem dritten Viertelfinaleinzug zu Boris Becker aufzuschließen und nun auf ein Duell mit Rekordsieger Rafael Nadal hinzufiebern, hat der 23 Jahre alte Hamburger seine Major-Saison mit einer Enttäuschung beendet. Mit dem Finale bei den US Open und der Halbfinalteilnahme bei den Australian Open kam Zverev seinem Ziel, der Krönung bei einem der vier wichtigsten Tennisevents, so nah wie nie zuvor. In Paris hatte er sich allerdings mehr erhofft.

Der Südtiroler Sinner ist dagegen der erste French-Open-Debütant seit Nadal 2005, der die Runde der letzten Acht erreichte. Daniel Altmaier (Kempen) kann es ihm am Montag gleichtun, auch Laura Siegemund ist weiter im Rennen für den Deutschen Tennis Bund (DTB). Die Doppel-Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies haben das Viertelfinale bereits erreicht.

Zverev war offensichtlich nicht mit hundertprozentiger Frische ins Match gegangen, nahm schon im ersten Satz Kontakt zu den Medizinern auf und erhielt ein Nasenspray. Dabei wusste er, dass er seine ganze Power brauchen würde gegen Sinner, den er "aus dem Stand schon jetzt als einen der besten Spieler der Welt" ansieht.

Sinner, den Zverev aus etlichen gemeinsamen Trainings gut kennt, war ohne Satzverlust ins Achtelfinale marschiert und dominierte die Anfangsphase. Zverevs Aufgabe war es, seinen schlagkräftigen Gegner aus der Balance zu bringen. Das gelang zunächst nicht. Zverev kassierte zwei Tage nach dem souveränen Dreisatzsieg gegen den Ex-Halbfinalisten Marco Cecchinato schnell ein Break zum 1:3.

"Zverev muss heute sein bestes Match spielen", stellte Becker bei Eurosport fest: "Das ist nichts für schwache Körper und weiche Nerven." Und Zverev, der in der laufenden Saison mental einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, erarbeitete sich Breakbälle, konnte sie zunächst aber nicht nutzen. Aus Frust knallte er seinen Schläger auf den Boden.

Sinner, noch 75. der Weltrangliste mit klarer Tendenz nach oben, spielte auch im zweiten Satz nicht fehlerfrei. Aber Zverev musste um fast jeden Punkt hart kämpfen, ihm fehlte in den Ballwechseln oft auch der Killerinstinkt. Nach 79 Minuten war auch der zweite Durchgang weg. Doch Zverev gab nicht auf, kämpfte verbissen und nutzte Sinners Schwächephase zum Ende des dritten Satzes. Doch dann schaltete Sinner noch einmal hoch und setzte sich verdient durch.

Nachziehen will am Montag Altmaier, der nach dem Dreisatzsieg gegen den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini selbstbewusst ins Duell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 17) geht. "Das war erst der Anfang", sagte Altmaier. Auch Siegemund rechnet sich nach dem Coup gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 13.) gegen Paula Badosa Gilbert (Spanien) gute Chancen aus.

Frankfurter Pütz im Doppel-Viertelfinale

Das Duo besiegte Ivan Dodig/Filip Polasek (Kroatien/Slowakei/Nr. 5) 7:5, 5:7, 6:4. Nun wartet auf Pütz/Nielsen ein Duell mit den topgesetzten Kolumbianern Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Auch Krawietz/Mies, die 2019 sensationell in Paris triumphiert hatten, stehen in der Runde der besten acht Doppel. Ihre nächsten Gegner sind die Briten Jamie Murray und Neal Slupski.

Rafael Nadal in Paris im Schnelldurchgang im Viertelfinale

Rekordchampion Rafael Nadal (34) ist im Eiltempo ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Der 34-jährige Spanier ließ dem 14 Jahre jüngeren US-Amerikaner Sebastian Korda, Sohn des früheren French-Open-Siegers Petr Korda, beim 6:1, 6:1, 6:2 keine Chance. Nächster Gegner von Nadal ist der deutsche Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) oder der italienische Youngster Jannik Sinner.

Schon nach 1:55 Stunden Spielzeit machte Nadal das Match gegen Korda zu, er bleibt damit in diesem Jahr ohne Satzverlust in Roland Garros. Nadal hat das Turnier bereits zwölf Mal gewonnen, er kann in Paris seinen insgesamt 20. Grand-Slam-Titel einfahren und damit zu Roger Federer (Schweiz) aufschließen.

Halep überraschend ausgeschieden

Die Polin Iga Swiatek hat bei den French Open völlig überraschend Topfavoritin Simona Halep ausgeschaltet. Die ungesetzte 19-Jährige besiegte die Weltranglistenzweite aus Rumänien mit 6:1, 6:2. Es ist in der Geschichte der French Open die höchste Niederlage einer topgesetzten Spielerin. Swiatek trifft im Viertelfinale auf Martina Trevisan (Italien).

"Ich bin von mir selbst überrascht", sagte Swiatek nach dem Match mit zitternder Stimme: "Ein Traum ist wahr geworden." Sie beeindruckte die an Position eins gesetzte Halep mit einem Feuerwerk im ersten Satz und schlug 17 Winner. Halep geriet auch im zweiten Durchgang schnell ins Hintertreffen, immer wieder hatte Swiatek Breakbälle. Halep kämpfte, fand aber kein Rezept gegen ihre Gegnerin.

Damit ist die Ukrainerin Elina Switolina in Paris die letzte verbliebene Spielerin aus den Top 5 der Weltrangliste. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) hatte für Paris ebenso abgesagt wie US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan), die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova (Tschechien) war in der zweiten Runde gescheitert.

Als letzte deutsche Spielerin kämpft Laura Siegemund (Metzingen) am Montag gegen die Spanierin Paula Badosa um einen Platz im Viertelfinale.

+++++ 3. Oktober 2020 +++++

Laura Siegemund steht überraschend im Achtelfinale

Laura Siegemund hat bei den French Open nach einem Kraftakt am Samstagabend das Achtelfinale erreicht. Die 32 Jahre alte Schwäbin rang am Samstag in Paris die an Nummer 13 gesetzte Kroatin Petra Martic mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 nieder und überstand damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Einzel die dritte Runde.

Siegemund ließ sich bei nasskaltem Wetter auch nicht von Rückenbeschwerden stoppen. Die Fed-Cup-Spielerin ist die einzige noch verbliebene Deutsche in der Damen-Konkurrenz. Sie nutzte nach 2:23 Stunden ihren ersten Matchball.

Altmaier steht überraschend im Achtelfinale

Daniel Altmaier setzt seinen fulminanten Siegeszug durch die French Open einfach fort. Der 22 Jahre alte Qualifikant aus Kempen gewann am Samstag in Paris sein Drittrunden-Match gegen den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 und steht damit bei seinem Grand-Slam-Debüt völlig überraschend im Achtelfinale. Altmaier verwandelte nach 2:15 Stunden seinen ersten Matchball und folgte damit Alexander Zverev in die vierte Runde. Dort trifft er auf den Spanier Pablo Carreno Busta, Nummer 17 der Setzliste.

„Ich habe von Anfang an eine sehr gute Performance gezeigt“, sagte Altmaier nach seiner bärenstarken Leistung bei Eurosport. „Ich konzentriere mich einfach auf das jeweilige Spiel. Ich bin froh, dass ich hier noch ein bisschen weiterspielen kann.“

Altmaier zeigte gegen Berrettini eine beeindruckende und nahezu fehlerlose Vorstellung. Der Nordrhein-Westfale ließ sich auch vom großen Court Philippe Chatrier nicht einschüchtern. „In der Qualifikation hat er vom Court Philippe Chatrier noch geträumt“, hatte Boris Becker als TV-Experte bei Eurosport vor der Partie noch gesagt. Doch Altmaier ging mit der neuen Herausforderung unbekümmert um. „Er ist wirklich eine coole Socke“, sagte TV-Expertin Barbara Rittner, die Altmaier nach dem Spiel eine Wildcard für das Turnier in Köln ab dem 11. Oktober versprach.

Der Nummer 186 der Welt gelang ein schnelles Break, nach rund einer halben Stunde holte er sich den ersten Satz. Berrettini, immerhin die Nummer acht der Tennis-Welt, schien sichtlich beeindruckt von der frechen Vorstellung des bis vor dem Turnier weitgehend unbekannten Deutschen. Zwar steigerte sich der Italiener und nahm Altmaier zu Beginn des zweiten Durchgangs das Service ab. Doch Altmaier blieb ruhig, schaffte beim Stand von 4:5 ebenfalls ein Break und behielt dann auch im Tiebreak die Nerven.

Altmaier hatte 2018 wegen einer Mischung aus Bauchmuskelschmerzen und Schulterproblemen fast ein Jahr pausieren müssen und war sogar aus den Top 400 der Weltrangliste gerutscht. Seitdem kämpfte er sich Stück für Stück zurück und nutzte die Corona-Pause, um sich körperlich in einen Top-Zustand zu bringen. Das hilft ihm in Paris, wo er durch die Qualifikation nun schon sechs Spiele absolviert hat.

Gegen Berrettini ließ Altmaier auch im dritten Satz nicht nach. Zum 3:2 gelang ihm das entscheidende Break, auch danach hatte er seine Nerven weiter im Griff. Mit dem ersten Matchball machte er die große Überraschung perfekt. Altmaier, aktuell nur die Nummer 186 der Welt, ist erst der vierte Spieler in diesem Jahrtausend, der bei seiner Grand-Slam-Premiere auf Anhieb das Achtelfinale erreicht hat.

Auch das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies erreichte mit einem Kraftakt die nächste Runde. Die beiden Titelverteidiger rangen am Samstag in Paris das französische Duo Benjamin Bonzi und Antoine Hoang mit 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) nieder. Dabei wehrten Krawietz/Mies im dritten Satz beim Stand von 4:5 drei Matchbälle der Franzosen ab. Nach 2:19 Stunden sicherte sich das Davis-Cup-Duo, das im vergangenen Jahr völlig überraschend in Paris triumphiert hatte, dann mit dem ersten eigenen Matchball das Weiterkommen.

+++++2. Oktober 2020+++++

Zverev marschiert ins Achtelfinale

Lange gewartet und dann kurzen Prozess gemacht: Alexander Zverev hat in Paris trotz "Schietwetters" den Turbogang eingelegt und bei seinem Achtelfinaleinzug sogar noch Kraft gespart. Der 23-jährige Hamburger schlug in der dritten Runde der French Open den italienischen Sandplatzexperten Marco Cecchinato 6:1, 7:5, 6:3 in nur 1:47 Stunden Spielzeit und schaffte auch beim letzten Major des Jahres den Sprung in die zweite Turnierwoche.

Damit gehen für Zverev die Italien-Tage weiter: Nach dem Sizilianer Cecchinato erwartet ihn nun der furios aufspielende Südtiroler Jannik Sinner, der wie die Topfavoriten Rafael Nadal und Dominic Thiem ohne Satzverlust die Runde der letzten 16 erreichte. Dorthin will auch noch Daniel Altmaier, Qualifikant aus Kempen und zweite Hoffnung des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Der 22-Jährige spielt am Samstag ebenfalls gegen einen Italiener, den Römer Matteo Berrettini.

Zverev, der in den vergangenen beiden Jahren bei den French Open jeweils ins Viertelfinale einzog, legte unheimlich fokussiert los. Eine Regenunterbrechung und ein Fünfsatzmatch vor ihm hatten ihn aufgehalten, nun schien er es eilig zu haben auf dem Court Suzanne Lenglen. Er gewann den ersten Satz bereits nach 23 Minuten. Mit seinem druckvollen Spiel konnte Cecchinato nicht mithalten und machte viele Fehler.

Boris Becker, Head of Men's Tennis im DTB, gefiel dies. "Ich hoffe, dass er diesmal schneller gewinnt", sagte Becker bei Eurosport. In den ersten beide Runden hatte Zverev mehr als sechs Stunden auf der roten Asche gestanden, deutlich länger als beispielsweise Thiem oder Nadal. "Das kostet eine Menge Kraft, das ist so meine Sorge. Das ging in die Knochen", sagte Becker.

Zverev schob dies nach seinem Zweitrundenerfolg gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert zwar zur Seite. Doch auch Thiem räumte am Freitag ein, er sorge sich, dass er die US Open mit dem engen Finale gegen Zverev in Paris noch spüren würde.

Zverev wirkte gegen Cecchinato aber weiter frisch. Vor allem auch mental. Ein frühes Break im zweiten Satz gegen ihn brachte den Hamburger nicht aus dem Gleichgewicht. Er wartete geduldig auf seine Chance und nahm Cecchinato den Aufschlag zum 5:5 ab, um kurz später auch den Durchgang für sich zu entscheiden.

Im dritten Satz brach Zverev schnell die Gegenwehr der Nummer 110 der Welt, die an diesem Abend nicht mit dem Weltranglistensiebten mithalten konnte. Cecchinato versuchte, Zverev noch mit etwas Lamentieren aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch der Topspieler wählte an diesem Abend den schnellstmöglichen Weg ins Achtelfinale.

Nadal und Thiem ohne Satzverlust weiter

Rekordsieger Rafael Nadal und US-Open-Champion Dominic Thiem haben ohne Satzverlust das Achtelfinale von Roland Garros erreicht. Der Spanier Nadal setzte sich am Freitagabend in der dritten Runde gegen den Italiener Stefano Travaglia mit 6:1, 6:4, 6:0 durch.

Zuvor hatte der an Position drei gesetzte Österreicher Thiem den formstarken Norweger Casper Ruud 6:4, 6:3, 6:1 besiegt. In den vergangenen beiden Jahren war Thiem bei den French Open jeweils erst im Endspiel am 12-maligen Sieger Nadal gescheitert.

Beide gehören neben dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) zu den absoluten Topfavoriten in Paris. Thiem trifft im Achtelfinale überraschend auf den 20 Jahre alten Franzosen Hugo Gaston, der den Schweizer 2015-Sieger Stan Wawrinka in fünf Sätzen besiegte. Gaston ist als Weltranglisten-239. der am schlechtesten gelistete Spieler, der in Paris je die Runde der letzten 16 erreicht hat. Nadal bekommt es mit dem US-Amerikaner Sebastian Korda zu tun.

+++++1. Oktober 2020+++++

Überraschung im deutschen Duell zwischen Altmaier und Struff

Daniel Altmaier hat das deutsche Zweitrundenduell bei den French Open gegen Jan-Lennard Struff überraschend gewonnen. Der 22 Jahre alte Kempener setzte sich 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den 30 Jahre alten Warsteiner durch und steht bei seiner ersten Teilnahme in Paris direkt in der dritten Runde.

Altmaier, der den Spanier Feliciano Lopez in der ersten Runde geschlagen hatte, setzte der deutschen Nummer zwei im ersten Satz mächtig zu. Der Weltranglisten-32. Struff machte dagegen zu wenig aus seinem starken ersten Aufschlag, legte dann im zweiten Satz zunächst aber zu.

Der Favorit schaffte direkt ein Break hatte die Chance zum Satzausgleich, agierte dann aber viel zu passiv. 2019 hatte Struff mit seinem Achtelfinale-Einzug in Roland Garros seinen bislang größten Erfolg bei einem Major-Turnier erreicht, nun musste eine große Wende für ihn her. Doch die schaffte er nicht mehr, Altmaier nutzte nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball.

Siegemund gewinnt Duell deutscher Damen gegen Görges

Laura Siegemund hat das deutsche Damen-Duell in der zweiten Runde der French Open für sich entschieden. Die 32-Jährige feierte am Donnerstag einen 1:6, 6:1, 6:3-Sieg gegen Julia Görges und zog als einzige von sechs deutschen Starterinnen in die dritte Runde von Paris ein. In der dritten Runde geht es für Siegemund gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 13) oder Veronika Kudermetowa (Russland)

Görges setzte Siegemund, die zuletzt im Doppel die US Open gewonnen hatte, im ersten Satz früh unter Druck. Mit neun Winnern brachte sie den Durchgang auf ihre Seite, Siegemund machte zu viele einfache Fehler. Doch im zweiten Satz drehte sich das Match, Görges verlor zunehmend den Faden. Auch im entscheidenden Durchgang bewies Siegemund die stärkeren Nerven.