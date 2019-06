Italien

„Corriere dello Sport“: „Rafa Nadal hat Geschichte geschrieben. Zum zwölften Mal in seiner Karriere hat er in Roland Garros gesiegt. Er ist der erste Tennisspieler, der ein Grand-Slam-Turnier so oft gewonnen hat. Außerdem hat sich der Spanier bereits zum dritten Mal nacheinander als König der roten Asche von Paris bestätigt.“