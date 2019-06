French Open : Mladenovic und Babos gewinnen Damen-Doppel

Paris Kristina Mladenovic und Timea Babos haben den zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen.

Die Französin Mladenovic und ihre ungarische Partnerin setzten sich am Sonntag bei den French Open in Paris im Endspiel gegen das chinesische Tennis-Duo Duan Ying-Ying/Zheng Saisai in 70 Minuten 6:2, 6:3 durch.