French Open : Görges und Zverev ausgeschieden – Lehrstunde für Hanfmann

Julia Görges spielt den Ball an die Estin Kaia Kanepi zurück. Foto: AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Paris Julia Görges raus, Mischa Zverev raus, Rafael Nadal zu stark für Yannick Hanfmann. Am zweiten Turniertag der French Open schrumpfte das Feld der deutschen Teilnehmer weiter.

Yannick Hanfmann schlug zwei Asse, er spielte den Ball 20 Mal so hart und genau, dass sein Gegner chancenlos war, er zwang ihn zu immerhin 16 leichten Fehlern: Gegen Rafael Nadal war dies allerdings zu wenig. Hanfmann erhielt vom Sandplatzkönig wie erwartet eine Lehrstunde, der Karlsruher wehrte sich gegen den spanischen Titelverteidiger und elfmaligen Gewinner der French Open allerdings beim 2:6, 1:6, 3:6 nach Kräften - und immerhin 1:57 Stunden lang.

Zum Verhängnis wurde Hanfmann, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, in seinem dritten Match bei einem Grand Slam seine enorm hohe Fehlerquote. Ihm unterliefen gleich 34 "unforced errors". Die Nummer 180 der Weltrangliste konnte sich gegen die Nummer zwei zudem keinen Breakball erkämpfen. Nadal spielte gewohnt konsequent und humorlos - und trifft nun in der zweiten Runde erneut auf einen Deutschen: Yannick Maden.

Foto: dpa, dm nic 7 Bilder Das ist Julia Görges.

Maden gelang es in einem sehr zähen Match im dritten Anlauf, erstmals die zweite Runde eines der vier Grand Slams zu erreichen. Der 29 Jahre alte Stuttgarter besiegte in einem 3:06 Stunden dauernden Duell zweier Qualifikanten Kimmer Coppejans aus Belgien mit 7:6 (7:0), 7:5, 6:3. Maden war nach Philipp Kohlschreiber und Oscar Otte der dritte von zehn deutschen Männern, der sein Auftaktmatch gewinnen konnte.

Alexander Zverev soll am Dienstag (11.00 Uhr) in die French Open einsteigen, allerdings ist Regen vorhergesagt. Sein Bruder Mischa ist bei seiner achten Teilnahme in Roland Garros zum siebten Mal in der ersten Runde gescheitert. Er unterlag dem Franzosen Richard Gasquet mit 3:6, 4:6, 3:6. Zuvor hatte einen Tag nach Angelique Kerber auch Julia Görges ihr Auftaktmatch verloren, ebenso wie Qualifikantin Antonia Lottner gegen Johanna Konta (Großbritannien).

Görges (30) war nach dem etwas unglücklichen 5:7, 1:6 gegen die unbequeme Estin Kaia Kanepi immerhin froh, dass ihr Körper nicht schon wieder schmerzte. Aufgrund ihrer zahlreichen gesundheitlichen Probleme verlief die Saison bislang zäh für die 30-Jährige. Im April hatte sie mit einer Halswirbelentzündung zu kämpfen, danach mit einer Oberschenkelverletzung. "Ich konnte nicht viel trainieren", sagte sie.

Die fehlende Matchpraxis war erkennbar, zudem hatte Görges, die zunächst 4:1 geführt hatte, in einigen engen Situation auch ein wenig Pech. "Aber das war sicher nicht der Grund, warum so ein Match verloren geht", sagte die Nummer 18 der Weltrangliste. Kanepi sei die aggressivere Spielerin gewesen und habe verdient gewonnen. "Am Ende ist es bitter", sagte Görges, aber ich bin froh, dass ich keine Schmerzen habe.

Bemerkenswert im Match zwischen Görges und der in der Weltrangliste auf Position 88 geführten Kanepi war das dritte Spiel des zweiten Satzes: Es dauerte mehr als eine Viertelstunde und ging elfmal über Einstand - dann verlor Görges ihren Aufschlag und fand nicht mehr ins Spiel zurück. "In diesem Jahr lief bislang körperlich nicht viel zusammen", sagte sie, "aber es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken."

(rent/sid)