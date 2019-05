Niederlage gegen Nummer 88 der Welt : Auch Görges bei French Open schon ausgeschieden

Paris Nach eineinhalb Stunden waren die French Open für Julia Görges am Montag beendet. Die Deutsche hat ihr Match gegen die Estin Kaia Kanepi deutlich verloren.

Görges hatte vor den French Open mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen gehabt. Beim Heimturnier in Stuttgart musste sie verletzt aufgeben, sie litt an einer Entzündung der Halswirbelsäule. In Rom gab sie in ihrem Zweitrundenmatch wegen einer Oberschenkelverletzung auf, danach sagte sie ihre Teilnahme in Nürnberg ab.