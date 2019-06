Sieg gegen Karen Chatschanow : Dominic Thiem wieder im Halbfinale der French Open

Paris Dominic Thiem ist ohne Probleme ins Halbfinale der French Open eingezogen. Der Österreicher besiegte im Viertelfinale den Russen Karen Chatschanow glatt in drei Sätzen.

Vorjahres-Finalist Dominic Thiem steht bei den French Open erneut im Halbfinale. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich am Donnerstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris in 1:47 Stunden souverän mit 6:2, 6:4, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch.