French Open 2019 : Petkovic-Bezwingerin Barty im Viertelfinale

Tennis Ashleigh Barty hat bei den French Open das VIertelfinale erreicht. Für die Petkovic-Bezwingerin ist es der größte Erfolg bei einem Grand Slam. Auch Madison Keys steht in der Runde der letzten Acht.

Ashleigh Barty aus Australien und Madison Keys aus den USA stehen bei den French Open in Paris im Viertelfinale. Barty, die in der dritten Runde Andrea Petkovic aus Darmstadt in zwei Sätzen bezwungen hatte, gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:3, 3:6, 6:0. Die 20 Jahre alte Kenin hatte zuvor Serena Williams ausgeschaltet.