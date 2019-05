Fünf-Satz-Krimi gegen John Millman : Alexander Zverev kämpft sich in die zweite Runde der French Open

Paris Drei Tage nach seinem Turniersieg in Genf hat Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev auch sein Auftaktmatch bei den French Open gewonnen. Gegen den Australier John Millman machte es Zverev am Ende aber spannend.

Alexander Zverev musste schwer und lange schuften, doch die harte Arbeit und sein Kampfgeist zahlten sich am Ende eines Fünf-Satz-Krimis aus. Der über Wochen in einer Krise steckende Hamburger ist drei Tage nach seinem Turniersieg in Genf mit einem Sieg in die French Open gestartet. Bei weitgehend widrigen äußeren Bedingungen mit böigem Wind setzte sich der Weltranglistenfünfte auf dem Hauptplatz "Philippe Chatrier" nach einer vergebenen 2:0-Satzführung mit 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7) 6:3 gegen den widerspenstigen John Millman aus Australien durch.