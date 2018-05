French Open 2018: Venus Williams scheitert in Runde eins

Erste Überraschung bei French Open : Venus Williams scheitert in Runde eins

Foto: AP/Alessandra Tarantino 10 Bilder Venus Williams verabschiedet sich früh aus Paris

Paris Tennis-Altmeisterin Venus Williams ist gleich in der Auftaktrunde der French Open gescheitert. Wenige Woche vor ihrem 38. Geburtstag verlor die Amerikanerin am Sonntag in Paris 4:6, 5:7 gegen Wang Qiang.

Der Chinesin gelang damit die Revanche für die Niederlage gegen die frühere Weltranglisten-Erste vor einem Jahr an gleicher Stelle. Venus Williams stand 2002 im Finale gegen ihre Schwester Serena, über das Achtelfinale kam sie bei den French Open in den vergangenen zehn Jahren aber nicht mehr hinaus. Ihr 21. Auftritt in Paris ist allerdings noch nicht vorbei, an der Seite von Serena Williams ist noch der Start im Doppel geplant.

Zuvor hatten die ersten Mitfavoriten ihre Aufgaben relativ souverän gemeistert. Der Bulgare Grigor Dimitrow und die Ukrainerin Jelina Switolina setzten sich am Sonntag dabei jeweils ohne Satzverlust durch: Switolina schlug die Australierin Ajla Tomljanovic nach Anlaufschwierigkeiten und 1:5-Rückstand im ersten Satz mit 7:5, 6:3, Dimitrow besiegte den erst ganz kurzfristig für den verletzten Viktor Troicki als Lucky Loser ins Feld gerutschten Ägypter Mohamed Safwat 6:1, 6:4, 7:6 (7:1).



Australiens Spitzenspieler Nick Kyrgios sagte derweil seinen Start ab und plant seine Rückkehr nach seiner Ellbogenverletzung ab dem 11. Juni beim Rasenturnier in Stuttgart.

