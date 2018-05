French Open 2018: Simona Halep trotz Rückstand gegen Alison Riske in Runde zwei

Simona Halep trotz Rückstand in Runde zwei

Simona Halep steht in der zweiten Runde der French Open. Foto: AFP/ERIC FEFERBERG

Paris Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep steht als letzte Topspielerin in der zweiten Runde der French Open. Jelena Switolina und Petra Kvitova sind schon einen Schritt weiter.

Die Rumänin siegte am Mittwoch in Paris 2:6, 6:1, 6:1 gegen die Amerikanerin Alison Riske. Halep startete gegen die Finalistin des Nürnberger Turniers ganz schwach und lag schnell 0:5 hinten, siegte am Ende aber noch ungefährdet.