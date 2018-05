French Open 2018: Angelique Kerber und Julia Görges überzeugen in Runde eins

French Open : Kerber und Görges überzeugen in Runde eins

Foto: AFP/ERIC FEFERBERG 6 Bilder Kerber gewinnt deutsches Duell gegen Barthel

Paris Angelique Kerber (30) hat bei den French Open in Paris ihr erstes Match seit drei Jahren gewonnen. Auch Julia Görges steht in der zweiten Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kerber, die frühere Nummer eins der Welt, setzte sich gegen Mona Barthel (Neumünster) nach 60 Minuten mit 6:2, 6:3 durch und bleibt damit in deutschen Duellen seit Februar 2013 ungeschlagen. Damals hatte Kerber in Doha gegen Barthel verloren.

Görges (29) überstand ihre anspruchsvolle Erstrundenaufgabe ebenfalls erfolgreich. Die deutsche Nummer eins aus Bad Oldesloe setzte sich gegen die ehemalige Top-10-Spielerin Dominika Cibulkova (Slowakei) nach 2:03 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:0 durch und folgte Kerber (Kiel/Nr. 12) und Andrea Petkovic (Darmstadt) in die zweite Runde.

Foto: AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT 8 Bilder Görges ringt Cibulkova nieder

Petkovic hatte sich bereits am Montag durchgesetzt und trifft nun auf die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands. Kerber bekommt es mit Ana Bogdan (Rumänien) oder Marketa Vondrousova (Tschechien) zu tun. Görges spielt gegen die Belgierin Alison van Uytvanck.

Kerber ließ Barthel (27) bis zum 6:2, 5:0 keine Chance und setzte trotz einiger Unkonzentriertheiten am Ende der Partie ihren Aufwärtstrend auf Sand fort. Zuletzt hatte die Kielerin mit dem Einzug ins Viertelfinale von Rom überzeugt. In der zweiten Runde bekommt es Kerber, die 2016 und 2017 in Paris jeweils ihr Auftaktmatch verloren hatte, entweder mit der Rumänin Ana Bogdan oder Marketa Vondrousova aus Tschechien zu tun.

Görges, an Position elf gesetzt, zeigte gegen Cibulkova eine starke Leistung - vor allem beim Aufschlag. Insgesamt gelangen ihr 17 Asse, Bundestrainerin Barbara Rittner bescheinigte in ihrer Funktion als Eurosport-Expertin Görges schon nach dem ersten Durchgang "ein unglaublich tolles Match". Nach dem Satzverlust drehte Görges wieder auf und ließ keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

Dabei war die Vorbereitung auf den Höhepunkt der Sandplatzsaison für Görges nicht nach Plan verlaufen. In Stuttgart und Nürnberg unterlag sie in der ersten Runde, das Turnier in Rom ließ sie aus. In Madrid reichte es zumindest für das Achtelfinale.

(SID)