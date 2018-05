French Open 2018: Alexander Zverev meistert erste Hürde im Schnelldurchgang

Paris Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev hat problemlos sein Auftaktmatch bei den French Open gewonnen. Bei den Frauen ist die Titelverteidigerin derweil schon ausgeschieden.

Weiter im Eiltempo, keine Spur von Erstrunden-Trauma: In nur 69 Minuten hat Alexander Zverev bei den French Open in Paris seine Auftakthürde gemeistert und souverän die zweite Runde erreicht. Der 21-Jährige bezwang am Sonntag den Litauer Ricardas Berankis 6:1, 6:1, 6:2. Im Vorjahr war der schon damals hochgehandelte Hamburger in Roland Garros noch überraschend in Runde eins gescheitert.