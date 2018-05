French Open 2018: 25.000 Dollar Strafe für Peter Gojowczyk nach Aufgabe

Paris Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk muss nach seiner Aufgabe in der ersten Runde der French Open 25.000 Dollar (etwa 21.300 Euro) Strafe zahlen. Dies geht aus dem Strafenkatalog für das Turnier hervor.

Der Münchner hatte am Montag beim Stand von 1:6, 0:2 gegen den Briten Cameron Norrie aufgegeben und erklärt, er habe gleich am Anfang des ersten Satzes Schmerzen in der Hüfte bekommen.

Zwei Tage zuvor hatte der 43. der Weltrangliste noch das Finale des ATP-Turniers in Genf bestritten. Dort habe er seinen Körper gespürt, beim Training in Paris sei am Sonntag alles in Ordnung gewesen, erklärte Gojowczyk. Bei Instagram schrieb er am Mittwoch, es sei ein Muskelfaserriss bestätigt worden. Der Tennis-Weltverband ITF wollte zu der Strafe am Donnerstag in Paris keinen Kommentar abgeben.