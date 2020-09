French Open : Andrea Petkovic schon in Runde eins raus

Paris Für die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic sind die French Open bereits vorbei. Sie verlor ihr Auftaktmatch klar – es war ihr erstes Spiel seit rund einem Jahr nach einer langen Pause wegen Knieproblemen.

Andrea Petkovic ist bei den French Open in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt musste sich am Montag in ihrem Auftaktmatch der Bulgarin Zwetana Pironkowa klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben und verpasste damit ein mögliches Zweitrunden-Duell mit Serena Williams. Die Partie, die wegen Regens in der französischen Hauptstadt mit rund zwei Stunden Verspätung begann, dauerte lediglich 1:13 Stunden.