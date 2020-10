Dreisatz-Krimi in Köln : Altmaier verliert ersten Auftritt nach French Open

Dreisatz-Krimi in Köln

Tennis-Shootingstar Daniel Altmaier hat beim ersten Auftritt nach seiner überraschend starken Leistung bei den French Open eine bittere Niederlage in einem Dreisatz-Krimi hinnehmen müssen. Der 22-Jährige, der in Paris als Qualifikant das Achtelfinale erreicht hatte, verlor in der ersten Runde des ATP-Turniers von Köln nach hartem Kampf und 2:46 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:7 (5:7) gegen Henri Laaksonen.