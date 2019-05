Aus für Barthel : Nur zwei deutsche Tennis-Damen in Paris weiter

Nur zwei deutsche Tennis-Damen in Paris weiter

Paris Nur zwei deutsche Tennisspielerinnen haben es in die zweite Runde von Roland Garros geschafft. Am Dienstag ist Mona Barthel als Fünfte ausgeschieden.

Von anfangs sieben deutschen Tennis-Damen haben es nur zwei in die zweite Runde der French Open geschafft. Mona Barthel verlor am Dienstag gegen die Französin Caroline Garcia 2:6, 4:6. Die 28-Jährige aus Neumünster schied damit als fünfte Deutsche nach Angelique Kerber, Julia Görges, Antonia Lottner und Tatjana Maria bei dem Sandplatz-Turnier in Paris aus.