Veranstalter bedauern Entscheidung "zutiefst" : Nur 1000 Zuschauer am Tag bei French Open

Blick in den leeren Center Court des Stade Roland Garros in Paris. Foto: AP/Michel Euler

Paris Die Organisatoren der French Open bedauern die neue Herabstufung der Behörden auf maximal 1000 Zuschauer pro Tag "zutiefst".

Dies teilte der veranstaltende französische Tennisverband FFT am Freitag in einer Pressemitteilung mit und kündigte zudem an, eine Verlosung unter der Ticketbesitzern abzuhalten. Zudem betonte der Verband, von Beginn der Gesundheitskrise an eng mit den Behörden kooperiert zu haben, um den richtigen Weg für das Turnier zu ermitteln.