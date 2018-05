French Open: Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer weiter - Carina Witthöft enttäuscht

French Open : Deutsches Herren-Trio weiter - Witthöft enttäuscht

Mischa Zverev schlägt im Match gegen Florian Mayer einen Rückhand-Volley. Foto: AFP/ERIC FEFERBERG

Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer sind bei den French Open problemlos in die zweite Runde eingezogen. Mischa Zverev setzte sich in einem deutschen Duell durch, Carina Witthöft schied derweil nach einer enttäuschenden Vorstellung aus.

Struff gewann am Dienstag in Paris souverän 6:1, 6:3, 6:0 gegen den Russen Jewgeni Donskoi. Nach nur 1:20 Stunden beendete Struff mit einer Vorhand das einseitige Match, das nach dem zweiten Satz wegen Regens unterbrochen war. Sein nächster Gegner ist am Donnerstag der Amerikaner Steve Johnson oder Franzose Adrian Mannarino. Zuvor hatte der Hamburger Alexander Zverev die zweite Runde erreicht.

Kurz nach Struff verwandelte auch Maximilian Marterer seinen Matchball gegen den US-Amerikaner Ryan Harrison. Beim 6:1, 6:3 und 7:5 machte es der 22-Jährige, der in Paris zum ersten Mal im Hauptfeld dabei ist, nur im dritten Satz spannend. Sein nächster Gegner ist Kanadas 19 Jahre altes Toptalent Denis Shapovalov (Nr. 24).

Mischa Zverev hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Match im Hauptfeld der French Open gewonnen. Der 30-Jährige ließ dem Bayreuther Florian Mayer im deutschen Duell beim 6:2, 6:1, 7:6 (7:3) kaum eine Chance und folgte seinem Bruder Alexander in die zweite Runde. Der an Position zwei gesetzte Mitfavorit hatte seine erste Runde bereits am Sonntag souverän gemeistert.

Für Carina Witthöft war in der ersten Runde dagegen schon wieder Endstation. Die Hamburgerin verlor 4:6, 2:6 gegen die Französin Fiona Ferro, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht und erstmals die zweite Runde im Stade Roland Garros erreichte.



Für Witthöft war es bei elf Starts im Jahr 2018 in Grand-Slam-, bei WTA- und Challenger-Turnieren bereits die neunte Auftaktpleite.

Witthöft, derzeit Nummer 61 der Weltrangliste, hatte gegen die an Rang 257 geführte Lokalmatadorin von Beginn an äußerst fehlerhaft agiert. Auch nach einer einstündigen Regenpause fand die frühere Fed-Cup-Spielerin nicht in die Spur und musste sich nach 1:27 Stunden Spielzeit geschlagen geben. Im Vorjahr hatte Witthöft in Paris noch die dritte Runde erreicht.

Von den sieben deutschen Frauen in Roland Garros hat damit bislang einzig Andrea Petkovic (Darmstadt) die zweite Runde erreicht. Laura Siegemund (Metzingen) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) waren dagegen ausgeschieden. Die beiden deutschen Topspielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 11) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 12) starten erst am Dienstagnachmittag ins Turnier.

(SID/dpa)