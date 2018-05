French Open: Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer weiter - Carina Witthöft enttäuscht

Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer sind bei den French Open problemlos in die zweite Runde eingezogen. Carina Witthöft schied derweil nach einer enttäuschenden Vorstellung aus.

Struff gewann am Dienstag in Paris souverän 6:1, 6:3, 6:0 gegen den Russen Jewgeni Donskoi. Nach nur 1:20 Stunden beendete Struff mit einer Vorhand das einseitige Match, das nach dem zweiten Satz wegen Regens unterbrochen war. Sein nächster Gegner ist am Donnerstag der Amerikaner Steve Johnson oder Franzose Adrian Mannarino. Zuvor hatte der Hamburger Alexander Zverev die zweite Runde erreicht.

Witthöft, derzeit Nummer 61 der Weltrangliste, hatte gegen die an Rang 257 geführte Lokalmatadorin von Beginn an äußerst fehlerhaft agiert. Auch nach einer einstündigen Regenpause fand die frühere Fed-Cup-Spielerin nicht in die Spur und musste sich nach 1:27 Stunden Spielzeit geschlagen geben. Im Vorjahr hatte Witthöft in Paris noch die dritte Runde erreicht.