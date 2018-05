French Open: Carina Witthöft kassiert in Paris nächste Erstrundenpleite

Carina Witthöft ist bei den French Open in Paris als dritte deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag der französischen Wildcard-Starterin Fiona Ferro 4:6, 2:6.

Witthöft, derzeit Nummer 61 der Weltrangliste, hatte gegen die an Rang 257 geführte Lokalmatadorin von Beginn an äußerst fehlerhaft agiert. Auch nach einer einstündigen Regenpause fand die frühere Fed-Cup-Spielerin nicht in die Spur und musste sich nach 1:27 Stunden Spielzeit geschlagen geben. Im Vorjahr hatte Witthöft in Paris noch die dritte Runde erreicht.